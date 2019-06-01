خالد جلال للاعبي الزمالك: الدوري في أيدينا

وجه خالد جلال المدير الفني الجديد لفريق الزمالك رسالة للاعبي فريقه قبل مواجهة حرس الحدود.

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود يوم الاثنين المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 30 في الدوري المصري.

وقال خالد جلال في رسالته للاعبي الزمالك: "الدوري مازال في أيدينا وعلينا بذل قصارى جهدنا لحصد اللقب".

وأضاف حسبما جاء في موقع الزمالك الرسمي "يجب أن تصححوا الأخطاء وإذا لم نفعل ذلك حتى وقت انتصارنا وتقدم الفريق، سيأتي الوقت الذي سندفع فيه ثمن الأخطاء".

وأتم "أطالبكم جميعا بالتركيز منذ البداية وحتى صافرة النهاية في أي مباراة".

لزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

اللقاء الذي شهد أحداثا مثيرة، شهد حضور رئيس مجلس إدارة الزمالك في مدرجات ملعب بتروسبورت.

إثارة المباراة لم تنته مع نهاية اللقاء، بل استمرت لأكثر من ساعتين بعد ذلك، بعدما أعلن رئيس الزمالك رحيل كريستيان جروس من منصبه وعدم تجديد عقده.

مهمة جروس انتهت ليتولى خالد جلال مسؤولية القيادة الفنية للفارس الأبيض.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ 67 نقطة من 30 مباراة ويصارع الأهلي صاحب الـ 74 نقطة من 32 مباراة، على لقب الدوري.

ويتبقى لـ الزمالك مواجهة حرس الحدود (يوم الاثنين) ثم مواجهات الجونة والإسماعيلي والأهلي عقب بطولة أمم إفريقيا.

ويمكنك اختيار تشكيل الزمالك أمام الحدود من هنا

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