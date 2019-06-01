بالفيديو – صلاح كاد أن يصنع هدفا.. تسديدة ميلنر تخطئ مرمى توتنام بقليل

بعد أن سجل، كاد محمد صلاح أن يصنع لفريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام هوتسبير.

ليفربول متقدم بهدف منذ الدقيقة الثانية بواسطة صلاح الذي هز شباك السبيرز من ركلة جزاء على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

المباراة شحيحة الفرص، لكن البديل جيمس ميلنر كان قريبا من إضافة الهدف الثاني لـ ليفربول بعد دخول بقليل.

ماني انطلق مخترقا دفاعات توتنام في الدقيقة 68، ليمرر إلى صلاح الذي هيّأ الكرة بسلاسة لـ ميلنر القادم من الخلف، والذي سدد بيساره مباشرة بجوار قائم توتنام في أخطر فرص الشوط الثاني.

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