بالفيديو - صلاح يدخل التاريخ ويتقدم لـ ليفربول على توتنام في نهائي الأبطال

السبت، 01 يونيو 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح -ليفربول - توتنام

تقدّم النجم المصري محمد صلاح في النتيجة لفريقه ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنام.

ليفربول يخوض النهائي الأوروبي الثاني على التوالي، في مواجهة توتنام ضيف النهائي للمرة الأولى، على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

صلاح احتاج إلى عام واحد بعد خروجه مصابا أمام ريال مدريد في نهائي الموسم الماضي، حتى يسجل في النهائي التالي، وقبل مرور دقيقتين.

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ليفربول تحصل على ركلة جزاء عقب مرور 24 ثانية فقط من بداية المرور، بعد عرضية من ساديو ماني، اصطدمت في ذراع موسى سيسوكو داخل منطقة جزاء توتنام.

ليحتسب الحكم دامير سكومينا ركلة جزاء دون تردد، ويمنح فرصة التقدم للريدز.

الفرعون المصري تقدم ونفذ الركلة بنجاح مستخدما في ذلك تسديدة قوية عجز هوجو لوريس عن إبعادها، مسجلا هدف ليفربول الأول.

صلاح صار ثاني لاعب عربي في التاريخ يسجل بنهائي دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر، والخامس إفريقيا، إذ سبقه صامويل إيتو وديديه دروجبا وساديو ماني بالإضافة إلى ماجر بالطبع.

ليسجل صلاح ثاني أسرع هدف في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا بنظامه الجديد، بعد هدف باولو مالديني الذي سجل في الثانية 50 بشباك ليفربول بنهائي 2005.

وبالطبع بات صلاح أول مصري يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان أول مصري يظهر في النهائي بالنسخة الماضية.

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