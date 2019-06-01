تشكيل #نهائي_الأبطال - صلاح يقود الثلاثي الناري أمام توتنام

السبت، 01 يونيو 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - هدرسفيلد

يبدأ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بتشكيلته الهجومية المثالية بعد عودة روبرتو فيرمينو ليجاور النجمين محمد صلاح وساديو ماني.

وغاب فيرمينو وصلاح عن إياب نصف نهائي الأبطال أمام برشلونة لكن عادا لمواجهة توتنام في النهائي المرتقب.

واختار يورجن كلوب مدرب ليفربول التشكيل التالي للنهائي:

أخبار متعلقة

الأهلي في بيان رسمي: ننتظر رد اتحاد الكرة والجلسة ممتدة حوار - ميسي: أريد إنهاء مسيرتي بتحقيق لقب مع الأرجنتين والجماهير كانت ستقتلنا‎ بالفيديو - استقبال جماهيري حافل لبعثة الوداد مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: موقف بتروجت؟ لا تعنينا البيانات.. سنطبق لائحة الانسحاب

الحارس: أليسون بيكير

الدفاع: أندري روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-أرنولد

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح

ويجلس 12 لاعبا على دكة البدلاء في ظل السماح للفرق بوجود هذا العدد في المباريات النهائية لبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

اقرأ أيضا

عمرو فهمي يكشف مفاجأة عبر في الجول: إياب نهائي الأهلي والترجي أقيم دون تقنية الفيديو.. وأزمة في الذهاب

كاف: اجتماع طارئ للجنة التنفيذية يوم 4 يونيو لمناقشة أحداث الترجي والوداد

رئيس الوداد: لم ننسحب من نهائي إفريقيا.. سنلجأ لـ فيفا والمحكمة الرياضية

واقعة تقنية الفيديو في نهائي إفريقيا ليست الأولى من نوعها والسبب فرنسا

قبل مواجهة الزمالك في السوبر.. رسميا – نجم الترجي إلى الدوري السعودي

قائد الوداد يكذّب قائد الترجي: الحكم لم يخبرنا بغياب VAR.. يبرر سرقة اللقب

ليفربول دوري أبطال أوروبا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - صلاح يدخل التاريخ ويتقدم لـ ليفربول على توتنام في نهائي الأبطال 2 دقيقة | أوروبا
تعرف على قرارات الاتحاد المغربي بعد أحداث لقاء الترجي والوداد 21 دقيقة | إفريقيا
رئيس الاتحاد المغربي: أخطبوط فساد كروي يسيطر على الكرة الإفريقية.. ولن نتأخر عن التصعيد 34 دقيقة | إفريقيا
قاسم باشا يقيل مدربه بعد 4 ساعات من تعيينه 35 دقيقة | أوروبا
تقرير مغربي: الشركة المسؤولة عن الـVAR في نهائي دوري الأبطال تفجر مفاجأة كبيرة 51 دقيقة | إفريقيا
مباشر #نهائي_الأبطال - توتنام 0 ليفربول 1.. جووووول صلاح من ركلة جزاء ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل 3 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 4 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

قد ينال إعجابك