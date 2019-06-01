تشكيل #نهائي_الأبطال - صلاح يقود الثلاثي الناري أمام توتنام

يبدأ ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت بتشكيلته الهجومية المثالية بعد عودة روبرتو فيرمينو ليجاور النجمين محمد صلاح وساديو ماني.

وغاب فيرمينو وصلاح عن إياب نصف نهائي الأبطال أمام برشلونة لكن عادا لمواجهة توتنام في النهائي المرتقب.

واختار يورجن كلوب مدرب ليفربول التشكيل التالي للنهائي:

الحارس: أليسون بيكير

الدفاع: أندري روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-أرنولد

الوسط: جيورجينيو فاينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: ماني - فيرمينو - صلاح

ويجلس 12 لاعبا على دكة البدلاء في ظل السماح للفرق بوجود هذا العدد في المباريات النهائية لبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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