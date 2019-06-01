بتروجت أعلن في بيان رسمي رفضه خوض مواجهة المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل اعتراضا على تأجيل اتحاد الكرة لمواجهة الأهلي مع المقاولون، ومسؤول باتحاد الكرة رد على هذا البيان.

ويتواجد الفريق البترولي في المركز الـ16 بترتيب المسابقة، كأقرب الأندية للهبوط، بعدما وصل رصيده إلى 34 نقطة من 33 مباراة.

ورد مصدر مسؤول باتحاد الكرة على خطوة بتروجت قائلا لـFilGoal.com: "لا نملك رفاهية تأجيل أي مباريات أخرى. الجدول المعلن لباقي المباريات سيت تطبيقه".

وأضاف المصدر "لا تعنينا البيانات، ولكل ناد حق اتخاذ ما يراه مناسبا، ولاتحاد الكرة حق تطبيق اللائحة. من سيرفض اللعب سيتم اعتباره منسحبا".

وأتم "3 مباريات فقط سيتم إقامته بعد بطولة أمم إفريقيا وليس أكثر من ذلك. الزمالك مع الجونة والإسماعيلي والأهلي، والأخير أمام المقاولون".

فرص بتروجت في البقاء

الفريق البترولي سيواجه المقاولون العرب في الجولة الأخيرة، وهو قابع حاليا في المركز الـ16 الذي يهبط بصابحه إلى الدرجة الثانية.

وسيكون بتروجت بحاجة أولا للفوز على المقاولون العرب، لأن أي نتيجة أخرى تعني هبوطه بغض النظر عن باقي النتائج.

وسينتظر بتروجت خسارة وادي دجلة، أو تعادل الاتحاد السكندري، ليكون فوزه كافيا للبقاء. أو خسارة حرس الحدود، مع فوز بتروجت بفارق 5 أهداف ليبقى في الدوري للموسم المقبل.

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