حوار - ميسي: أريد إنهاء مسيرتي بتحقيق لقب مع الأرجنتين والجماهير كانت ستقتلنا‎

تحدث الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تجربة الانتقال لبرشلونة في الصغر وعن اللقب الذي يسعى لتحقيقه مع التانجو قبل خوض غمار كوبا أمريكا المقرر إقامتها في البرازيل.

قائد الأرجنتين وبرشلونة الإسباني جاء حواره مع راديو "فوكس سبورت" الأرجنتينية قبل أسبوعين من بدء البطولة.

واستعاد البرغوث مسيرته منذ البداية والسفر إلى برشلونة: "ليس من السهل ترك كل شيء والذهاب إلى برشلونة، حلمي كان دائما أن أصبح لاعب كرة قدم وأمثل منتخب بلادي، وحلمي في الصغر أن ارتدى قميص نيويلز أولد بويز".

وواصل "عندما كنت في الـ 13 من عمري ذهبت مع عائلتي بأكملها الأمر كان صعبا، لم أفوت شيئا في برشلونة لقد تركنا العديد من الأشياء خلفنا لكنني كنت واضحا في البقاء".

وأكمل "كنت ألعب لبرشلونة (ب) وقريب من الفريق الأول ولم أكن أريد الرحيل لكني كنت بعيدا عن أشقائي وكان الأمر صعبا".

وتابع قائد برشلونة الحالي عن الصعوبات "لعبت للفريق الثاني وأنا في الخامسة عشر من عمري وسافرت والدتي مع أختي بسبب عدم تأقلمهم ولم يكن الأمر سهلا لي رغم أن النادي حاول تسهيل الأمور لنا".

وردا عن إمكانية عودته للأرجنتين مستقبلا "لا أعلم إذا كنت سألعب لنيويلز أولد بويز، هذه هي الحياة، تعثر والعودة والقتال من أجل أحلامك".

وعن علاقته بزملائه في برشلونة قال: "بيب مدرب فريد بالنسبة لي، لدي حساب عبر تطبيق WhatsApp يجمعني بلويس سواريز ونيمار".

وعن تأثير أبنائه عليه في كرة القدم "تياجو يعاني كثيرا عندما أخسر لقد حدث هذا بعد مباراة ليفربول في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا أمام فالنسيا".

واستكمل "تياجو يحب رؤيتي بقميص المنتخب الوطني، ونهائي كأس العالم 2014 كان سيغير كل شيء في مسيرة المنتخب".

وأردف "لحسن الحظ أنني أحظى بحياة طبيعية في برشلونة، لا أفضل مشاهدة نفسي في التلفزيون، أخجل من مشاهدة نفسي، لا أشاهد مباريات معادة الصورة تظل في ذهني كل ما اكتسبه خلال اللحظات، مع أولادي اعتدت أن اشاهد العديد".

وفشل ميسي من تحقيق أي لقب بقميص التانجو الأرجنتيني فخسر نهائي كأس العالم 2014، ثم نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016 أمام تشيلي.

واستطرد ميسي الحديث عن مشاركته مع الأرجنتين "أريد إنهاء مسيرتي بالفوز بأحد الألقاب مع منتخب الأرجنتين وسأحاول في كل بطولة ممكنة".

وواصل "لا أريد الاحتفاظ بالتعليقات السلبية ضدي، أحب العودة للأرجنتين، العودة إلى روزاريو بجانب شعبي".

"بعد الخسارة في تشيلي سقطنا من جميع الجوانب، لم نفز في النهائي".

وعن التأهل لكأس العالم 2018 "وصلنا بشكل مُعقد بسبب طريقة التأهل وقدمنا كل شيء والحقيقة هي أننا لسنا مرشحين وقلنا إذا لم نفز بالمباراة أمام نيجيريا، دعونا لا نعود إلى الأرجنتين، الجماهير ستقتلنا جميعا".

وردا عن المشاكل بين لاعبي التانجو وخورخي سامباولي المدير الفني: "ما يحدث يبقي بين المجموعة لا أود الحديث عنما يحدث داخل غرفة الملابس، لكن هناك أمور تقليدية حدثت في كأس العالم أود تركها هناك".

وعن الاستعداد للنسخة الحالية من كوبا أمريكا "اليوم لحظة أخرى وأرى مجموعة جيدة متحدة ولديها الحماس والشغف لارتداء قميص المنتخب والمشاركة في كوبا أمريكا".

وتأُثير غياب زميله المخضرم خافيير ماسكيرانو "عدم رؤية ماسكيرانو في خط الوسط سيكلفني الكثير، أخبرني أجويرو أنهم لن يتصلوا به، والحقيقة هي أنه سعيد جدا".

وأتم ميسي "في اليوم الذي أتوقف فيه عن الاستمتاع باللعب لن أقوم بذلك، أن استمتع بالتدريبات والمباريات كأني طفل صغير".

وتسعى الأرجنتين لتحقيق لقب كوبا أمريكا الغائب منذ 1993 بعدما فشلت منذ حينها في التتويج القاري.

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