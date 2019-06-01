مستشفى الأهلي - تحسن حالة سمير.. ومحمد محمود يستكمل برنامجه التأهيلي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحسن حالة سعد سمير مدافع الفريق الذي يؤدي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بجزع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي.

وأضاف الجهاز الفني لموقع النادي الرسمي أن اللاعب خضع لفحص طبي جديد خلال الساعات الماضية أثبت تحسن حالته في ظل التزامه ببرنامجه التأهيلي الذي يؤديه بنجاح وتحت متابعة الجهاز الطبي للفريق.

مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حرص على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي للاعب الفريق محمد محمود الذي يعاني من الإصابة في الرباط الصليبي.

وعاد اللاعب مؤخرًا من ألمانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي ،حيث يؤدي تدريبات علاج طبيعي وتأهيل يومية في إطار الجدول التأهيلي الذي عاد به من ألمانيا مؤخرًا.

يذكر أن محمد محمود أجرى جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا تحت إشراف البروفسيور فايلر حيث يستكمل في الوقت الحالي برنامجه التأهيلي تمهيدًا للدخول قريبا في مرحلة جديدة من التأهيل داخل الملعب.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا الأحد علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدًا وفقا للجدول الذي وضعه الجهاز الفني.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتان في المسابقة أمام المقاولون والزمالك.

ويستكمل الثنائي يوسف علاء وصلاح أحمد، لاعبا فريق الشباب بالنادي الأهلي، برنامجهما التأهيلي على هامش تدريبات الفريق الأول بالنادي على ملعب التتش.

ويعاني يوسف - كابتن فريق الشباب - من إصابة في العضلة الخلفية فيما اشتكى صلاح أحمد من إصابة في العضلة الأمامية.

وعقد الثنائي جلسة خاصة مع طبيب الفريق خالد محمود للاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لكل منهما بشكل جيد تمهيدًا لاعلان جاهزيتهما.

وخاض ثنائي الشباب تدريبات تأهيلية طوال الأيام الماضية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالجهاز الفني.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك.

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