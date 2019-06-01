فوز تاريخي لبنما وصفر عربي.. ملخص اليوم التاسع لكأس العالم للشباب‎

فوز لا يُنسى حققته بنما هو الأول في تاريخها بكأس العالم للشباب وفشل عربي وسقوط لأبطال أوروبا في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم للشباب تحت 20 عاما المقام في بولندا.

منتخبا السعودية وقطر فشلا في تحقيق أي نقطة ليودعا بشكل مبكر في مقابل فشل النرويج رغم الفوز بنتيجة 12-0 على الهندوراس في التأهل لثمن النهائي.

المجموعة الخامسة

نجح المنتخب البنمي في تحقيق أول فوز في تاريخه بكأس العالم للشباب بعد 5 مشاركات سابقة بالتفوق على منتخب السعودية بهدفين مقابل هدف وخطف المقعد الأخير لدور الـ 16.

بنما احتاجت للانتصار بعدما فرضت التعادل مع مالي من أجل التأهل برفع رصيدها إلى 4 نقاط، فتقدم ماكينزي موراليس بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة السابعة.

فراس البريكان عدّل النتيجة للأخضر السعودي باستلام رائع داخل منطقة الجزاء وتسديدة صاروخية على يمين الحارس لتصبح النتيجة 1-1 بعد مرور 53 دقيقة.

دييجو فالانتا ارتدى ثوب البطل وسجل هدف الفوز القاتل من متابعة لكرة مرتدة من الحارس ليعزز تقدم بنما بهدف ثان في الدقيقة 78 بعد 5 دقائق من نزوله أرضية الملعب.

لتفشل السعودية في تحقيق أي انتصار وتلحق بقطر لتنتهي المشاركة العربية مبكرا ودون أي فوز في النسخة الحالية.

في المقابل خرجت الديوك الفرنسية بالعلامة الكاملة من المجموعة بتحقيق الانتصار الثالث تواليا وتلك المرة على حساب مالي بنتيجة 3-2.

ميكائيل كويسانسي تقدم سريعا للديوك في الدقيقة 12، لكن النسور المالية ردت بهدف التعادل في الدقيقة 14 من توقيع سيكو كويتا.

موسى ديباي كلل مجهوده خلال المباريات السابقة ودوّن أول أهدافه من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

أمين جويري مهاجم ليون سجل هدفا عربيا خالصا من أًول جزائرية من صناعة ياسين عدلي في الدقيقة 87 ليعزز تقدم الديوك بهدف ثالث.

محاولات مالي انتهت بهدف ثان في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع عن طريق عثمان دياكتيه، لكنها لم تكن كافية للعودة في النتيجة.

لتضمن مالي المركز الثاني في الترتيب برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بنما.

المجموعة السادسة

حجز المنتخب الكوري الجنوبي مقعده في ثمن النهائي مباشرة بالفوز على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، الشمشون الكوري أنهى الشوط الأول بهدف وحيد جاء في الدقيقة 42 عن طريق أو سي هون.

وفي الشوط الثاني سجل تشو يونج ووك الهدف الثاني لكوريا في الدقيقة 57.

وقلص كريستيان فيريرا النتيجة للتانجو في الدقيقة 88 بتسديدة غالطت الحارس لتسكن الشباك، لتحل كوريا خلف الأرجنتين في المركز الثاني بنفس الرصيد 6 نقاط.

وفشل المنتخب البرتغالي بطل أوروبا في حجز مقعد أخير بعدما فشل في الفوز على جنوب إفريقيا واكتفى بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق.

رافائيل لياو تقدم بعد مرور 19 دقيقة للبرتغال وعدل جيمس مويني النتيجة من ركلة جزء للأولاد.

جوتا كاد أن يقود منتخب بلاده للتأهل لكن فشل في تسجيل ركلة جزاء في الدقيقة 60 تصدى لها الحارس خوليكاني كوبيكا ليفسد فرص البرتغال في التأهل ويودعوا المسابقة مبكرا.

ليرتفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط لكن الأهداف المسجلة يقع في صالح بنما التي حجزت المقعد الأخير، بينما تذيلت جنوب إفريقيا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

مباريات دور الـ 16

تحددت مباريات ثمن النهائي لتضمن آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية مقعدا في ربع النهائي، وتقام المباريات على مدار 3 أيام.

🚨 THE FINAL 1️⃣6️⃣ 🔘 Which match are you anticipating the most? 🤔 🔘 Who will lift the trophy? 🏆 🇮🇹🇸🇳🇺🇦🇺🇾🇳🇿🇫🇷🇦🇷🇨🇴🇯🇵🇵🇱🇺🇸🇳🇬🇪🇨🇲🇱🇰🇷🇵🇦 #U20WC pic.twitter.com/ODIfaLGr4t — FIFA.com (@FIFAcom) May 31, 2019

2 يونيو 2019: إيطاليا × بولندا

2 يونيو: كولومبيا × نيوزيلاندا

3 يونيو: أوروجواي × الإكوادور

3 يونيو: أوكرانيا × بنما

3 يونيو: السنغال × نيجيريا

4 يونيو: اليابان × كوريا الجنوبية

4 يونيو: فرنسا × الولايات المتحدة الأمريكية

4 يونيو: الأرجنتين × مالي

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