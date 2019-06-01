#نهائي_الأبطال - هل يثأر صلاح من لاميلا بعد 8 سنوات‎

السبت، 01 يونيو 2019 - 00:34

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح

مواجهة خاصة تجمع بين محمد صلاح جناح ليفربول والأرجنتيني إيريك لاميلا لاعب توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

الثنائي الذي يشغل مركز الجناح الأيمن لديهم تاريخ طويل من المواجهات السابقة التي تمتد من 2011.

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صلاح منذ حينها أصبح ضمن الأفضل في العالم فيما أرهقت الإصابات مسيرة الجناح الأرجنتيني مع روما وتوتنام.

مواجهة خاصة جمعت بين صلاح ولاميلا وابتسمت للأرجنتيني الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء مقابل هدف لصلاح بنفس الطريقة.

فوز قاد الأرجنتين للتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للشباب 2011 ووداع المنتخب الوطني.

صلاح ولاميلا التقيا لاحقا 4 مرات مباشرة لم يعرف فيها الأرجنتيني طعم الفوز.

في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي 2015 تعادل فيورنتينا مع توتنام وفي الإياب سجل صلاح هدفا ليقود الفيولا للفوز بثنائية.

موسم 2017-18 سجل صلاح هدفين أمام أنظار لاميلا الذي حصل على ركلة جزاء سجلها هاري كين بنجاح ليفرض التعادل.

الموسم الحالي سجل لاميلا هدف تفليص الفارق بالدوري لكن الديوك سقطوا أمام الريدز بهدفين مقابل هدف.

فمن يفوز في الصراع الممتد من 2011 المصري الأرجنتيني بنهاي دوري أبطال أوروبا؟

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