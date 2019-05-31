جاتوزو: ميلان أعطى لي أكثر مما فعلت.. أريد العودة للتدريب

يحرص الإيطالي جينارو جاتوزو المدير الفني السابق لميلان على العودة مجددا للعمل، كما يرى أن ميلان أعطى له أكثر مما فعل لهم معللا تخليه عن 90% من راتبه.

وتحدث جاتوزو لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية "دائما سيظل ميلان معي، لقد أعطاني النادي فرصة ضخمة كلاعب ومدرب، لقد كان قرارا صعبا لكن في تلك اللحظة كان من الأفضل، النادي في أيد أمينة هناك مديرين أذكياء يعرفون ما يقومون به، على الجماهير أن تشعر بالراحة دون قلق".

وتخلى جاتوزو عن 90% من راتبه مقابل حصول مساعديه على قيمة رواتبهم كاملة طيلة مدة تعاقدهم مع الروسونيري.

وتابع "لا أتحدث عن المال لأنه عندما يتعلق الأمر بميلان، المال غير مهم بالنسبة لي ولا أفضل الحديث عن المال عندما تكون هناك عاطفة".

وأردف "تاريخ ميلان لا يُصدق وهذا النادي قدم لي أكثر مما فعلته لهم، لا أريد أن أثني على لفتة طبيعية تجاه الأشخاص الذين عملت معهم لسنوات".

وقاد "رينو" ميلان خلال موسم ونصف حقق خلالها 40 انتصارا من 82 مباراة في جميع المسابقات.

وأكمل المدير الفني البالغ 41 عاما "هذا الموسم كانت هناك عديد الفرص في نهاية السباق لكن دائما افتقدنا هذا، فقدنا طريقنا لكننا قدمنا شيئا جيدا بشكل عام، الندم هو أننا لم نحقق أداءً جيدا في تلك الفترة وحققنا 5 نقاط في 7 مباريات، لكن اللاعبين الشباب لابد من شكرهم".

وواصل "بالنسبة للجماهير هذا الموسم أعطاهم الفرحة وكذلك إحباط كبير، لكن تواجد مليون مشجع يأتي لملعب سان سيرو أمر رائع، ميلان يحتاج هذا، يحتاج جماهيره الذين يمثلون عنصرا هاما، أشكرهم وآمل في مواصلة جلب الحماس".

وربطت التقارير جاتوزو بتدريب سامبدوريا ولاتسيو وفيورنتينا وروما وبولونيا في الآونة الأخيرة.

وعن مستقبله قال: "أريد العودة للتدريبات لدينا الرغبة ونريد تحليل ماذا نريد القيام به وأين سنقوم بالأمر".

وأتم "في تلك اللحظة الفكرة هي مواصلة العمل الذي بدأناه خلال السنوات الماضية نحتاج إلى نادي لاختيارنا، لذلك سنرى".

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