أبدى أحمد أيمن لاعب الإسماعيلي، سعادته البالغة بالانضمام لمنتخب مصر الأوليمبي.

أيمن كان واحدا من 3 لاعبين استدعاهم شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي من صفوف الإسماعيلي، رفقة عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق.

وصرّح أيمن لـ FilGoal.com: "أشكر الجهاز الفني للإسماعيلي على ثقته التي كانت السبب المباشر في انضمامي للمنتخب الأوليمبي".

وأضاف: "أجيد اللعب في أي مركز يشير علي به الجهاز الفني، إمكانياتي تسمح لي بذلك".

مختتما: "أعد شوقي غريب ببذل قصارى جهدي حتى أكون عند حسن ظنه بقدراتي".

ويجيد أيمن (21 عاما) اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر، وظهر في 19 مباراة مع الدراويش هذا الموسم.

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