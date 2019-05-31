خاص كابوريا لـ في الجول: إعارتي انتهت مع الجيش.. والزمالك لم يتحدث معي حتى الآن

الجمعة، 31 مايو 2019 - 21:14

كتب : أحمد شاكر

كابوريا - الزمالك

كشف أحمد موسى "كابوريا" جناح الزمالك نهاية إعارته مع طلائع الجيش، في انتظار حسم مصيره في الأيام المقبلة.

في يوليو من العام الماضي، قرر الزمالك إعارة كابوريا إلى طلائع الجيش لمدة موسم.

والآن انتهت الإعارة.

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وتحدث كابوريا مع FilGoal.com قائلا: "إعارتي انتهت مع الجيش. لم يتحدث معي أي أحد من مسؤولي النادي ولو بشكل ودي حتى الآن من أجل تمديد الإعارة".

وأضاف "كذلك لم يتحدث معي أي أحد من الزمالك من أجل العودة من جديد للفريق".

وتابع "لا أعرف مصيري حتى اللحظة ولا أملك أي عروض رسمية".

وأتم "هناك بعض الأندية تحدثت معي بشكل ودي فقط. في انتظار حسم مصيري".

كابوريا انضم إلى الزمالك في أغسطس من عام 2017، وعقده مستمر مع الفريق حتى موسمين مقبلين قبل أن يخرج معارا إلى الاتحاد السكندري في يناير من عام 2018.

ومع نهاية الموسم، عاد كابوريا من جديد إلى الزمالك قبل أن يرحل مجددا على سبيل الإعارة إلى طلائع الجيش.

ولعب كابوريا مع الجيش 31 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة 3.

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