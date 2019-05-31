قوائم أمم إفريقيا – ماني وكوليبالي على رأس 25 اسما من نجوم السنغال

كشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن قائمة بلاده الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019.

وأعلن سيسيه عن قائمة بـ25 لاعبا لمنتخب بلاده، على أن يستبعد اسمين في الفترة المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للبطولة.

وجاء ساديو ماني قائد منتخب السنغال ونجم ليفربول على رأس القائمة، رفقة كاليدو كوليبالي مدافع نابولي.

القائمة ضمت أيضا كيتا بالدي نجم هجوم إنتر ميلان، ومباي دياني أحد هدافي الدوري التركي مع جالاتا سراي.

السنغال تواجه نيجيريا وديا يوم 16 يونيو المقبل، ضمن استعداداتها للبطولة.

ووقع أسود التيرانجا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا، والجزائر، وكينيا في كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

وجاءت قائمة السنغال الأولية كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله ديالو "ستاد رين" – أميجو جوميش "سبال" – إدوارد ميندي "ريمس".

الدفاع: كاليدو كوليبالي "نابولي" – موسى واجي "برشلونة" – لامين جاساما "جوتيزبي سبور" – ساليف سانيه "شالكه" – شيخ كوياتيه "كريستال بالاس" – يوسف سابالي "بوردو" – ساليو سيس "فالنسيان" – بابي أبو سيسيه "أوليمبياكوس".

الوسط: هنري سافييت "بورصا سبور" – إدريسا جويي "إيفرتون" – سيدي سار "لوريان" – بادو نداي "جالاتا سراي" – كيربين دياتا "كلوب بروج" – ألفريد نداي "مالاجا" – سانتي نجوم "نانسي".

الهجوم: إسماعيل سار "استاد رين" – كيتا بالدي "إنتر ميلان" – سادا تيوب "نيمس" – موسى كوناتي "أميان" – مباي نيانج "ستاد رين" – مبادي دياني "جالاتا سراي" – ساديو ماني "ليفربول".

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