مختار: طمعت في المباراة بعد اندفاع الزمالك الهجومي.. قلة الخبرة سبب عدم انتصارنا

الجمعة، 31 مايو 2019 - 00:57

كتب : FilGoal

مختار مختار - الإنتاج الحربي - الزمالك

تحدث مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عقب تعادل فريقه أمام الزمالك، مشيرا إلى "كنا نقدر على الانتصار لولا قلة الخبرة".

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مختار مختار: "الزمالك شارك بـ 5 لاعبين في الهجوم. خماسي مُرعب في الهجوم ولكن هذا تسبب في نقطة سلبية خاصة بـ منتصف الملعب"

أخبار متعلقة

حازم إمام: جروس تخلى عن حذره الدفاعي أمام الإنتاج.. والحناوي نجم المباراة رسميا - الزمالك يواجه حرس الحدود يوم الإثنين المقبل رئيس الزمالك: جروس سيرحل الآن.. أخبرت أمير بذلك وسيخرج من الملعب إلى المطار مدرب الإنتاج: كنا الأقرب للفوز على الزمالك.. ومباراة بركان كشفت لنا ثغرات الأبيض هدية من مختار إلى الأهلي.. الإنتاج يعرقل الزمالك في صراع اللقب ويضمن البقاء بالدوري

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "عندما تنجح في قطع الكرة، يتاح لك فرصة نقلها والزيادة الهجومية، ولم نفعل ذلك بالشكل المطلوب في الشوط الأول".

وواصل "كان من الصعب للغاية مجاراة الزمالك في اللعب هجمة بـ هجمة، ولكن الأمور أصبحت أفضل في الشوط الثاني".

وتابع "في الشوط الثاني أصبحنا أكثر عقلانية وبدأنا بلعب الكرة بشكل أفضل في منتصف الملعب. طمعت في المباراة في توقيت معين من اللقاء. فريق الزمالك بأكمله كان مندفعا في الهجوم. الفريق بالكامل هاجم".

وأكمل حديثه قائلا: "قلة الخبرات كانت السبب في عدم استغلال الهجمات المرتدة واندفاع الزمالك، ونهاية المباراة بالتعادل".

خالد بوطيب تقدم أولا لـ الزمالك بعد دقيقة واحدة من مشاركته مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا أن معاذ الحناوي أدرك التعادل للإنتاج من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري. الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

اقرأ أيضا:

الشناوي: هدف بيراميدز المنافسة على 4 ألقاب الموسم المقبل

بالفيديو - أبو تريكة يكشف: لاعبون كثر بكوا عشية مواجهة الكاميرون في 2008

هدية من مختار إلى الأهلي.. الإنتاج يعرقل الزمالك في صراع اللقب ويضمن بقائه بالدوري

3000 مشجعا لـ يوفنتوس يطالبون بنزع نجمة كونتي قبل تدريبه إنتر‎

الزمالك الإنتاج الحربي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدير الكرة في الإنتاج: مختار مستمر معنا الموسم المقبل 11 دقيقة | الدوري المصري
العشري: ما حدث يعد درسا قويا.. استمراري مع الحدود يتحدد بعد لقاء الزمالك 14 دقيقة | الدوري المصري
حرس الحدود يتعادل مع بيراميدز ويقترب بشدة من ضمان البقاء في الدوري 16 دقيقة | الدوري المصري
5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 53 دقيقة | الدوري المصري
رئيس النادي يعلنها: خالد جلال مديرا فنيا لـ الزمالك بدلا من "الفاشل" جروس ساعة | الدوري المصري
الأهلي يُغرم رمضان صبحي وإسلام محارب بسبب ما بدر منهما ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 2 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 3 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟" 4 أجيري: جنش أكثر حراسي جنونًا.. وأحزنني سن وليد سليمان

قد ينال إعجابك