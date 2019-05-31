مختار: طمعت في المباراة بعد اندفاع الزمالك الهجومي.. قلة الخبرة سبب عدم انتصارنا

تحدث مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي عقب تعادل فريقه أمام الزمالك، مشيرا إلى "كنا نقدر على الانتصار لولا قلة الخبرة".

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مختار مختار: "الزمالك شارك بـ 5 لاعبين في الهجوم. خماسي مُرعب في الهجوم ولكن هذا تسبب في نقطة سلبية خاصة بـ منتصف الملعب"

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "عندما تنجح في قطع الكرة، يتاح لك فرصة نقلها والزيادة الهجومية، ولم نفعل ذلك بالشكل المطلوب في الشوط الأول".

وواصل "كان من الصعب للغاية مجاراة الزمالك في اللعب هجمة بـ هجمة، ولكن الأمور أصبحت أفضل في الشوط الثاني".

وتابع "في الشوط الثاني أصبحنا أكثر عقلانية وبدأنا بلعب الكرة بشكل أفضل في منتصف الملعب. طمعت في المباراة في توقيت معين من اللقاء. فريق الزمالك بأكمله كان مندفعا في الهجوم. الفريق بالكامل هاجم".

وأكمل حديثه قائلا: "قلة الخبرات كانت السبب في عدم استغلال الهجمات المرتدة واندفاع الزمالك، ونهاية المباراة بالتعادل".





















































































































































































خالد بوطيب تقدم أولا لـ الزمالك بعد دقيقة واحدة من مشاركته مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا أن معاذ الحناوي أدرك التعادل للإنتاج من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري. الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

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