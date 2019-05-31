رسميا - الزمالك يواجه حرس الحدود يوم الإثنين المقبل

الجمعة، 31 مايو 2019 - 00:32

كتب : عاطف شادي بسام أبو بكر

الزمالك - الإنتاج الحربي

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم اسم منافس الزمالك في المباراة المقبلة له ببطولة الدوري المصري وهو حرس الحدود.

ويلعب الزمالك ضد حرس الحدود يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يونيو ضمن الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وتقام المباراة في استاد حرس الحدود في الإسكندرية دون حضور الجماهير.

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وكان من المقرر أن يلعب الزمالك ضد أحد فريقي الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو، على أن يتم تحديد اسم المنافس على ضوء نتائجهما في الدوري.

وتعادل حرس الحدود مع بيراميدز ضمن الجولة الـ34 للدوري بهدف لكل فريق، ليحصد الفريق السكندري نقطة هامة في صراع البقاء في الدوري المصري.

بينما تعثر الزمالك وتعادل أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ31 بهدف لكل فريق.

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