رئيس الزمالك: جروس سيرحل الآن.. أخبرت أمير بذلك وسيخرج من الملعب إلى المطار

الجمعة، 31 مايو 2019 - 00:31

كتب : FilGoal

كريستيان جروس مدرب الزمالك

أخطر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نجله أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الفريق، بقرار رحيل كريستيان جروس.

الزمالك تعثر بالتعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق في لقاء مؤجل من الجولة الـ 31 من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال رئيس الزمالك في تصريحاته مع الصحفيين عقب المباراة مباشرة: "جروس لن يُكمل مهمته مع الزمالك. الأمور انتهت وسيرحل الآن".

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وأضاف "أخبرت أمير مرتضى بإخطار المدرب بالرحيل الآن".

وواصل "جروس سيخرج من الملعب إلى المطار مباشرة. سيرحل الآن".

رئيس الزمالك أعلن في وقت سابق عقب تتويج الفريق بالكونفدرالية رحيل جروس، قبل أن يكمل المدرب السويسري مهمته ويظهر أمام الإنتاج.

وينتهي عقد جروس مع الزمالك مع نهاية الموسم الحالي.

خالد بوطيب تقدم أولا لـ الزمالك بعد دقيقة واحدة من مشاركته مع انطلاق الشوط الثاني.

إلا أن معاذ الحناوي أدرك التعادل للإنتاج من علامة الجزاء في الدقيقة 54.

التعادل أوصل الزمالك للنقطة 67 من 30 مباراة، بينما وصل الإنتاج تحت قيادة مختار مختار للنقطة 38 ليضمن بشكل رسمي بقائه في الدوري.

الصراع أصبح على أشده على لقب الدوري. الأهلي في الصدارة بـ 74 نقطة من 32 مباراة ويتبقى له مواجهتي المقاولون العرب والزمالك، بينما الفارس الأبيض رصيده 67 نقطة من 30 مباراة ويتبقى له مواجهات حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.

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