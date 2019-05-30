قوائم أمم إفريقيا - تونس تعلن قائمة أولية تضم 21 لاعبا

أعلن آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي قائمة نسور قرطاج الأولية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.

الاتحاد التونسي كان قد أعلن قبل أيام عن قائمة المحترفين المبدئية وضمت 17 لاعبا بينهم الثنائي علي معلول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك.

وجيريس أضاف لقائمته الأولية 7 لاعبين آخرين مع استبعاد بعض المحترفين مثل أسامة الحدادي مدافع ديجون الفرنسي.

وأوضح جيريس أنه سيؤجل الإعلان عن اللاعبين المحليين لما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، وسيتم الإعلان رسميا عن القائمة النهائية يوم 11 يونيو.

وشهدت القائمة انضمام زاكاري القرفي لاعب بودن السويدي، و محمد بن فرج لاعب مارسيليا الفرنسي، وإدريس الميزوني لاعب إبسويتش الإنجليزي، ونواه عبيد لاعب أياكس الهولندي، وهم من الوجوه الجديدة مع نسور قرطاج.

بينما كشف المدرب جيريس عن أن يوهان بن علوان لاعب ليستر سيتي المعار إلى نوتنجام فورست أبلغه بعدم قدرته على المشاركة مع المنتخب العربي.

وجاءت القائمة كاملة كالآتي.