قوائم أمم إفريقيا - تونس تعلن قائمة أولية تضم 21 لاعبا
الخميس، 30 مايو 2019 - 15:17
كتب : FilGoal
أعلن آلان جيريس المدير الفني للمنتخب التونسي قائمة نسور قرطاج الأولية للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 المقامة في مصر.
الاتحاد التونسي كان قد أعلن قبل أيام عن قائمة المحترفين المبدئية وضمت 17 لاعبا بينهم الثنائي علي معلول لاعب الأهلي وفرجاني ساسي لاعب الزمالك.
وجيريس أضاف لقائمته الأولية 7 لاعبين آخرين مع استبعاد بعض المحترفين مثل أسامة الحدادي مدافع ديجون الفرنسي.
وأوضح جيريس أنه سيؤجل الإعلان عن اللاعبين المحليين لما بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد والترجي، وسيتم الإعلان رسميا عن القائمة النهائية يوم 11 يونيو.
وشهدت القائمة انضمام زاكاري القرفي لاعب بودن السويدي، و محمد بن فرج لاعب مارسيليا الفرنسي، وإدريس الميزوني لاعب إبسويتش الإنجليزي، ونواه عبيد لاعب أياكس الهولندي، وهم من الوجوه الجديدة مع نسور قرطاج.
بينما كشف المدرب جيريس عن أن يوهان بن علوان لاعب ليستر سيتي المعار إلى نوتنجام فورست أبلغه بعدم قدرته على المشاركة مع المنتخب العربي.
وجاءت القائمة كاملة كالآتي.
فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) - معز حسن (نيس الفرنسي) - محمد دراجن (بادربورن الألماني) - رامي البدوي (الباطن السعودي) - ياسين مرياح (أولمبياكوس اليوناني) - ديلان براون (جينت البلجيكي) - علي معلول (الأهلي المصري) - نادر الجندري (ويسترلو البلجيكي) - إلياس السخيري (مونبلييه الفرنسي) - فرجاني ساسي (الزمالك المصري) - بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) - يوسف المساكني (أوبين البلجيكي) - وهبي الخزري (سانت إيتيان الفرنسي).
فخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي) - زاكاري القرفي (بودن السويدي) - محمد بن فرج (أولمبيك مارسيليا الفرنسي) - إدريس الميزوني (إبسويتش الإنجليزي) - نواه عبيد (أياكس الهولندي)- أصيل الجزيري (نيس الفرنسي - معتز الزمزمي (ستراسبورج الفرنسي) - مارك اللمطي (باير ليفركوزن الألماني).
الفترة الأولى من معسكر المنتخب التونسي تبدأ في الأول من شهر يونيو المقبل وتمتد حتى الـ 11 من نفس الشهر.
منتخب تونس في المجموعة الخامسة في بطولة أمم إفريقيا رفقة منتخبات مالي وموريتانيا وأنجولا.
ويفتتح المنتخب التونسي مشواره بمواجهة أنجولا في الـ 24 من شهر يونيو المقبل، ثم يواجه مالي ويختتم مشواره في المجموعات بمواجهة موريتانيا.
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