امتلك سموحة في 2010 هجوما قويا بتواجد المخضرمين أحمد بلال وجودوين أترام بالإضافة إلى الشاب الموهوب القادم من غانا صامويل أفوم، وسجل صاحب الـ20 عاما وقتها 7 أهداف في أول مواسمه في مصر ليخطف أنظار الأهلي والزمالك.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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وانضم صامويل أفوم لسموحة قادما من هارتس أوف أوك الغاني في 2010 ولعب معه لموسم ونصف وسجل 14 هدفا ثم رحل إلى يانج بويز السويسري.

ورغم بدايته المميزة مع النادي السويسري، إلا أن أفوم عاد لوادي دجلة في 2016 ولكنه لم يقدم نفس المستوى الذي ميزه مع سموحة ليرحل عن مصر بعد موسم واحد سجل فيه 4 أهداف.

ويتحدث FilGoal.com مع أفوم عن ذكرياته في الدوري المصري، لماذا لم يرحل للأهلي أو الزمالك عندما فاوضاه بعد تألقه في سموحة وأسباب التخبط في مسيرته.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

ألعب الآن في فنلندا.

كيف جذبت أنظار سموحة للتعاقد معك في 2010؟

في البداية لم تكن المفاوضات الأولى من سموحة.

حاول الإسماعيلي ضمي بعدما أنهيت الدوري الغاني في صدارة الهدافين، ولكن عندما حضرت إلى مصر وجدتهم يقدمون عرضا بتفاصيل مختلفة عن الذي أرسلوه لي في البداية.

ولذلك غادرت معسكر الإسماعيلي، ووجدت سموحة يفاوضني ووافقت حيث كان العرض جيدا.

ولماذا لم تنتظر عروضا أوروبية بعدما كنت هدافا للدوري الغاني؟

كنت صغيرا في السن، ووقتها كان الدوري المصري ضمن الأفضل في قارة إفريقيا.

هل واجهت أي مشاكل في التأقلم مع الكرة المصرية؟

لا، لم أواجه أي عوائق للتألق والنجاح في مصر.

بعد تألقك مع سموحة، الكل تحدث عن رغبة الأهلي والزمالك في ضمك، ماذا حدث؟

هذا حقيقي، الأهلي والزمالك تحدثا بشأني ولكن سموحة لم يوافق على العرضين ورفض بيعي.

ولماذا لم تحاول إقناع سموحة؟

لأكن صريحا معك، الدوري المصري لم يعد بنفس القوة بعد 2012 بعد المشاكل التي حدثت في مصر، وتحول تركيزي للرحيل إلى أوروبا.

كيف رحلت إلى يانج بويز ولماذا اتهمك سموحة بالهرب؟

لم أهرب، يانج بويز قدم عرضا لسموحة قيمته مليون و500 ألف دولار لضمي، ولكن سموحة لم يوافق.

الكرة في مصر كانت متوقفة وقتها وأردت الرحيل، وكان موقف سموحة محبطا بالنسبة لي.

وعندما يأتي ناد مثل يانج بويز ويقدم لك عرضا بكل هذه الأموال فهذه فرصة لا تتكرر، ولذلك قررت أن أرحل بنفسي لأن كرة القدم كانت متوقفة.

لماذا لم تنتظر ليتوصل سموحة ويانج بويز لإتفاق؟

سموحة طلب 2 مليون يورو، ويانج بويز كان سيضم لاعبا آخر غيري.

والحقيقة الانتقال وقتها لأوروبا ومع توقف الكرة في مصر كان فرصة لي قد لا تتكرر.

كيف رحلت رغم ما قاله مسؤولو سموحة بأن جواز سفرك كانت بحوزتهم؟

جواز سفري كان دائما معي ولم أمنحه لأي شخص.

وهل كان الرحيل فكرتك؟

نعم، اتخذت القرار بنفسي ورحلت.

ولكنني لعبت لسموحة دائما بقلبي وقدمت كل ما لدي من أجل الفريق، ولازلت أحب النادي لأنهم عاملوني بشكل جيد.

وسموحة حصل على مليون يورو بعدها من يانج بويز.

حسنا، رحلت إلى أوروبا فلماذا عدت لوادي دجلة؟

حظيت ببداية جيدة مع يانج بويز، ولكن تعرضت لإصابات متكررة بعد ذلك وهو ما صنع لي المشاكل، ولذلك قررت العودة لمصر من أجل البحث عن فرص أكثر للعب.

وهل تجددت مفاوضات الأهلي والزمالك؟

نعم، عندما كنت في يانج بويز تحدثا معي وكنت أسير بخطى جيدة في سويسرا ولم أرغب في العودة، ولكن بعد ذلك لم تتجدد المفاوضات ولا حتى بعد اللعب مع وادي دجلة.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

نعم، أحيانا أتابع المباريات والسباق هذا الموسم كان قويا للغاية بين 3 فرق ولكنني أعتقد أن الأهلي سيفوز بالدوري كالعادة.

وفي رأيك، لماذا تراجع مستوى اللاعبين الأجانب في الدوري المصري؟

أعتقد بسبب الأحداث في 2012 لم يعد الدوري المصري الوجهة الأولى للاعبين الأجانب أصحاب المستوى العالي.

اختر لنا أفضل أهدافك في الدوري المصري

هدفي مع سموحة في الأهلي.

من هو أفضل مدرب لعبت معه في مصر؟

شوقي غريب أفضل مدرب تعاملت معه.

ومن أفضل مدافع لعبت ضده؟

وائل جمعة، واحد من أفضل المدافعين الذين لعبت ضدهم بشكل عام. كان قويا جدا.

لماذا لم تحصل على فرص للعب مع منتخب غانا رغم تألقك سابقا؟

لا أريد مناقشة ذلك الأمر لأنني كنت استحق الفرصة عندما كنت في حالة جيدة في مصر وفي أوروبا، وحتى بعد الرحيل لسويسرا لم أحصل عليها.

وأشعر بالضيق بسبب هذا الأمر، لأن حلمي دائما كان تمثيل منتخب بلدي.

أخيرا، ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة؟

لا أستطيع التوقع، كرة القدم في إفريقيا تغيرت بشكل كبير، وأي منتخب يستطيع التتويج باللقب.

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