مدرب جولدن ستيت: ما فعله صلاح ليس بالأمر الهين في مصر.. وشجعت ليفربول بسببه

الخميس، 30 مايو 2019 - 13:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح

أسهب ستيف كير مدرب فريق جولدن ستيت واريورز لكرة السلة في الإشادة بنجمنا المصري محمد صلاح، مشددا على أنه تسبب في تشجيعه لليفربول.

وقال كير في تصريحات أبرزتها جريدة إكسبرس: "في الصيف الماضي تأثرت حقًا بقصة صلاح، لقد تأهل بمنتخب مصر لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ وقت طويل".

وأضاف "لقد عشت في مصر لمدة ثلاث سنوات في الصغر، هذا البلد لها معزة خاصة في قلبي".

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وواصل المدرب الأمريكي "بعد ذلك بدأت أقرأ المزيد عن صلاح. هذا الرجل لا يصدق. لقد وقف ضد الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأردف "لقد قال صلاح لاتحاد الكرة المصري لابد من الاعتناء بالمنتخب ويجب أن تفعلون هذا بالطريقة الصحيحة وإلا لن ألعب، وهذا ليس بالأمر الهين في مصر".

وأكمل "عند قراءة هذه القصص كان يجب أن أشجع ليفربول! هذا أمر لا يفكر فيه أحد".

وأوضح كير "كنت أشاهد الدوري الإنجليزي لأن مستوى اللعب مثير للغاية. لكنني كنت بحاجة إلى فريق لأشجعه. لذا لقد اخترت ليفربول بسبب حبي لصلاح".

وأتم "منذ بداية الموسم بدأت أشاهد كل مباراة للريدز، كان هذا الموسم رائعا، وأبرز ما فيه هو تلك العودة المذهلة ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا".

ستيف كير حقق دوري رابطة المحترفين 5 مرات كلاعب و3 مرات كمدرب ويعد أحد أبرز مدربي كرة السلة الأمريكية.

أما صلاح فيستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد توتنام.

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