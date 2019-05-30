قوائم أمم إفريقيا – مدعومة ببونجاح ونجم الترجي.. هجوم ناري يقود اختيارات الجزائر النهائية

أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قائمته النهائية لكأس الأمم الإفريقية، والتي تميزت بهجوم أقل ما يوصف به إنه "ناري".

رياض محرز يقود القائمة التي ضمت أسماء هجومية ثقيلة، مثل إسلام سليماني وياسين براهيمي، مدعومين بماكينة الأهداف بغداد بونجاح ونجم الترجي التونسي يوسف البلايلي.

القائمة أيضا تضم عناصر خبيرة، مثل رايس مبولحي، رفيق حليش، عيسى مندي، وسفيان فيجولي، ولكن دون ظهير نابولي فوزي غلام، ونبيل بن طالب لاعب شالكه الألماني.

الجزائر ستواجه السنغال وكينيا وتنزانيا، حيث تستهل كأس الأمم بمواجهة كينيا، قبل مباراة القمة ضد السنغال والجولة الثالثة ضد تنزانيا.

وحصدت الجزائر البطولة مرة واحدة في العام 1990.

وأتت القائمة كاملة كالتالي..

حراسة المرمى: رايس مبولحي (الاتفاق السعودي) – عز الدين دوخة (الرائد السعودي) – ألكسندر أوكيدجا (ميتز الفرنسي)

الدفاع: عيسى مندي (ريال بيتيس الإسباني) – مهدي زيفان (رين الفرنسي) – رامي بن سبعيني (رين الفرنسي) – رفيق حليش (مورينيرينسي البرتغالي) – مهدي تاهرات (لانس الفرنسي) – جمال بلعمري (الشباب السعودي) – يوسف عطال (نيس الفرنسي).

الوسط: محمد فارس (سبال الإيطالي) – هاريس بيلكيبلا (بريستوا الفرنسي) – إسماعيل بن ناصر (إيمبولي الإيطالي) – مهدي عبيد (ديجون الفرنسي) – سفيان فيجولي (جالاتاسراي التركي) – عدلان جيديورا (نوتينجام فورست الإنجليزي) – هشام بودواي (بارادو الجزائري)

الهجوم: أدم أوناس (نابولي الإيطالي) – رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي) – إسلام سليماني (فناربتشه التركي) – ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي) – بغداد بونجاح (السد القطري) – يوسف البلايلي (الترجي التونسي)

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