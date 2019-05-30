هل اقترب كونتي؟ رسميا - إنتر يعلن رحيل سباليتي

أعلن نادي إنتر بشكل رسمي نهاية مشوار لوسيانو سباليتي المدير الفني للفريق مع النادي بعد أن انتهى هذا الموسم.

وكتب نادي إنتر عبر موقعه الرسمي: "يمكننا التأكيد على انتهاء علاقة سباليتي مع الفريق الأول".

وتابع "يوجه النادي الشكر لسباليتي على ما قدمه من نتائج مع الفريق في الفترة الماضية".

وتولى سباليتي قيادة إنتر في صيف 2017 ونجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد حصد المركز الرابع.

وفي نفس السياق أعلنت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن المدير الفني الجديد غدا الجمعة.

وأوضح تقرير صحيفة لا جازيتا أن أنطونيو كونتي هو المدير الفني الجديد للفريق والذي سيتم الإعلان عنه غدا.

وكان كونتي قد سبق وقاد فريق يوفنتوس قبل أن يتولى قيادة منتخب إيطاليا في الفترة من صيف 2014 إلى صيف 2016.

ومنذ رحيل كونتي عن تشيلسي في صيف 2018 لم يقم بقيادة أي فريق هذا الموسم.

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