هل اقترب كونتي؟ رسميا - إنتر يعلن رحيل سباليتي

الخميس، 30 مايو 2019 - 11:05

كتب : FilGoal

لوسيانو سباليتي

أعلن نادي إنتر بشكل رسمي نهاية مشوار لوسيانو سباليتي المدير الفني للفريق مع النادي بعد أن انتهى هذا الموسم.

وكتب نادي إنتر عبر موقعه الرسمي: "يمكننا التأكيد على انتهاء علاقة سباليتي مع الفريق الأول".

وتابع "يوجه النادي الشكر لسباليتي على ما قدمه من نتائج مع الفريق في الفترة الماضية".

أخبار متعلقة

بالفيديو - تأهل تاريخي لـ أتالانتا لدوري الأبطال في صحبة إنتر.. ميلان وروما يكتفيان بالدوري الأوروبي ميرور: لوكاكو يخشى فشل انتقاله إلى إنتر.. سولشاير أبلغه بعدم حاجته له ولكن إنتر يسعى لتدعيم هجومه بـ لوكاكو تقارير: كونتي أقرب من أي وقت مضى لتدريب إنتر.. موسيس أول التدعيمات‎

وتولى سباليتي قيادة إنتر في صيف 2017 ونجح في قيادة الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد حصد المركز الرابع.

وفي نفس السياق أعلنت صحيفة لا جازيتا ديللو سبورت الإيطالية أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن المدير الفني الجديد غدا الجمعة.

وأوضح تقرير صحيفة لا جازيتا أن أنطونيو كونتي هو المدير الفني الجديد للفريق والذي سيتم الإعلان عنه غدا.

وكان كونتي قد سبق وقاد فريق يوفنتوس قبل أن يتولى قيادة منتخب إيطاليا في الفترة من صيف 2014 إلى صيف 2016.

ومنذ رحيل كونتي عن تشيلسي في صيف 2018 لم يقم بقيادة أي فريق هذا الموسم.

طالع أيضا

بالفيديو – 16 دقيقة تكسي لندن بالأزرق.. تشيلسي يقتل حلم أرسنال برباعية

هازارد يعلنها: أعتقد إنه الوداع لتشيلسي.. حان وقت تحد جديد

روبيرتسون: محمد صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي

مدغشقر المنتخب وليس الفيلم.. أو أندريانامبوينيميريناتومبوكويندريندرا

ليون يشكر تشيلسي.. اكتمال مقاعد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

إنتر كونتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

آس: عرض نهائي من ريال مدريد لـ تشيلسي لضم هازارد.. يرغب في تقديمه يوم الإثنين 35 دقيقة | أوروبا
الظاهرة رونالدو: أحب صلاح وهازارد ومبابي.. والدوري الإسباني أقوى من الإنجليزي 38 دقيقة | المحترفون
14 ساعة لتغطية نهائي دوري الأبطال في beIN ساعة | دوري أبطال أوروبا
كلوب: رغم غياب صلاح وفيرمينو كنا كالأسود الجائعة التي لم تأكل منذ 8 أسابيع ساعة | دوري أبطال أوروبا
beIN Sports تعرض فيلمين تسجيليين عن محمد صلاح ساعة | المحترفون
مدرب جولدن ستيت: ما فعله صلاح ليس بالأمر الهين في مصر.. وشجعت ليفربول بسببه ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 2 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 3 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟" 4 أجيري: جنش أكثر حراسي جنونًا.. وأحزنني سن وليد سليمان

قد ينال إعجابك