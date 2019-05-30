إيمري: لم نجد ما نحتاجه لتسجيل الأهداف أمام تشيلسي

الخميس، 30 مايو 2019 - 00:02

كتب : إسلام أحمد

إيمري - أرسنال

هنئ الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشيلسي على فوزهم بلقب الدوري الأوروبي.

النهائي الإنجليزي انتهى بفوز تشيلسي برباعية مقابل هدف في العاصمة الأذربيجانية باكو، ليضيف لقب سادس أوروبي للبلوز.

وقال إيمري عقب نهاية اللقاء لشبكة "بي تي سبورتس" الإنجليزية: "أهنئ أولا تشيلسي، في الشوط الأول لعبنا جيدا وحصلنا على فرص جيدة للتسجيل، ذهبنا لمرماهم بفرص جيدة ومحاولات للتسجيل لكن الهدف الأول غير اللقاء".

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وتابع "حاولنا البقاء في أجواء المباراة لكن الهدف الثاني صعّب الأمور أكثر علينا، وأصبحت أفضل بالنسبة لهم وعندما أردنا تقديم شيء لم نجد ما يساهم في التسجيل، هم يستحقون الفوز".

وقاد إيمري للفوز بـ 35 مباراة من 58 في موسمه الأول مع أرسنال دون أن يخرج بأي لقب.

وفشل الإسباني في التتويج باللقب الرابع له في مسابقة الدوري الأوروبي بعدما حقق 3 ألقاب سابقا مع إشبيلية الإسباني.

وانتهت أمال أرسنال في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ليضمن التواجد في دور المجموعات من الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

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