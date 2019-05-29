زاها وأورييه في قائمة كوت ديفوار الأولية لكأس إفريقيا وغياب جيرفينيو

أعلن منتخب كوت ديفوار عن قائمته الأولية استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق في مصر في 21 يونيو وضم المدرب إبراهيم كامارا 27 لاعبا.

وعلى رأس القائمة ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس الإنجليزي وسيرجي أورييه الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مع توتنام يوم السبت أمام ليفربول.

بينما غاب جيرفينيو لاعب بارما وأداما تراوري لاعب جوزتيبي التركي وشيخ دوكوري مهاجم ليفانتي الإسباني وسيرجي نجيسا مهاجم نانسي الفرنسي ويفتقد الفريق لإريك بايي لاعب مانشستر يونايتد بسبب الإصابة.

CAN 2019 : Préparation des Eléphants de Côte d’Ivoire: La liste des joueurs retenus pour le match amical contre le Comores, le 7 juin 2019 à 18H à Boulogne-sur-Mer par Kamara Ibrahim le sélectionneur national ce mercredi 29 mai 2019 à la FIF pic.twitter.com/Fpd7Nz10DK — FIFCI (@FIFCI_tweet) May 29, 2019

واختار كامارا القائمة التالية:

حراس المرمى: سيلفان جوبوهوو (مازيمبي - الكونغو الديموقراطية) - تابي إرا إليزير (سان بيدرو - كوت ديفوار) - سانجاري بادرا (فري ستيت ستارز - جنوب إفريقيا) - سيسيه عبد الكريم (أسيك ميموزا - كوت ديفوار)

المدافعون: سيرجي أورييه (توتنام - إنجلترا) - مامادو باجايوكو (ريد ستار - فرنسا) - وونلو كوليبالي (أسيك ميموزا - كوت ديفوار) - عبد الله بامبا (أنجيه - فرنسا) - تراوري إسماعيل (أنجيه - فرنسا) - ويلفريد كانون (أدو دين هاج - هولندا) - سيمون ديلي (سلافيا براج - التشيك) - كومارا شيخ (الوداد - المغرب)

لاعبو الوسط: فرانك كيسي (ميلان - إيطاليا) - سيري دي (نيوشاتل - سويسرا) - جيان فيليب جبامين (ماينز - ألمانيا) - سيري جان ميشيل (فولام - إنجلترا) - ديوماندي إسماعيل (كان - فرنسا) - فيكتورين أنجبان (ميتز - فرنسا) - سانجاري إبراهيم (تولوز - فرنسا)

المهاجمون: جوناثان كودجيا (أستون فيلا - إنجلترا) - ويلفريد بوني (العربي - قطر) - يوان بولي (سينت ترودين - بلجيكا) - ماكسويل كورنيه (ليون - فرنسا) - أسالي روجيه (يانج بويز - سويسرا) - نيكولاس بيبي (ليل - فرنسا) - ويلفريد زاها (كريستال بالاس - إنجلترا) - ماكس جراديل (تولوز - فرنسا)

وتواجه كوت ديفوار فريق جزر القمر وديا في 7 يونيو وتخوض أولى مبارياتها في البطولة أمام جنوب إفريقيا في 24 يونيو.

ووقعت كوت ديفوار في المجموعة الرابعة بالبطولة مع جنوب إفريقيا والمغرب وناميبيا.

ويستبعد كامارا 4 لاعبين من القائمة في موعد أقصاه 10 يونيو يوم إعلان منتخبات البطولة عن قوائمها النهائية والتي تتكون من 23 لاعبا.

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