خاص الجونة يرد عبر في الجول على بيان بتروجت

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 16:07

كتب : أحمد الخولي

حسام غالي في مران الجونة

استنكر الجونة بيانا أصدره بتروجت يوم الأربعاء طلب فيه الأخير من الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباريات الفرق المتنافسة على البقاء في الدوري المصري الممتاز في توقيت واحد بالجولة الأخيرة من البطولة.

وقال نادر شوقي مدير فريق الجونة لـFilGoal.com:"على بتروجت التركيز على مبارياته، لماذا يشكك في الآخرين؟ البيان يبدو لي أنهم يريدون فيه مساعدة ما، لم يقتصر الحديث فيه عن مباراتنا أمام الإسماعيلي، بل يريدون أيضا إقامة مباراة الأهلي والمقاولون العرب قبل مواجهتهم للأخير، هل يأملون أن يتعثر المقاولون فيلعب أمامهم دون اهتمام؟".

وواصل "الأمور تسوء في الكرة المصرية، هل يعقل اتهام الإسماعيلي الكبير بالتفويت للجونة!".

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وألمح بتروجت في بيانه إلى تلاعب أثر عليه سلبا نظرا لاحتلاله المركز 16 في ترتيب البطولة والذي يهبط صاحبه إلى دوري الدرجة الثانية.

وطلب بتروجت من اتحاد الكرة مراقبة مباريات الفرق المتنافسة على البقاء في الدوري. (اطلع على البيان من هنا)

وتتبقى لبتروجت مباراة وحيدة في الدوري تقام في 3 يونيو أمام المقاولون ولابد أن يفوز بها الأول أملا في البقاء.

ويحتل الجونة المركز 13 في ترتيب الدوري ورصيده 37 نقطة. وتعادل بدون أهداف أمام الإسماعيلي يوم الاثنين وتتبقى له مباراة وحيدة في البطولة أمام الزمالك.

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