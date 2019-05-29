أمبرو تكشف عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2019

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 15:42

كتب : FilGoal

كرة كأس الأمم الإفريقية

أعلنت شركة "أمبرو" لتصنيع الملابس والمنتجات الرياضية عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو ترويجي للكرة يتضمن مميزاتها.

وقالت الشركة عن الكرة :"مرخصة من الفيفا ضمن المستوى الاحترافي".

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وواصلت :"مصنوعة من ألياف معدلة تكنولوجيا من أجل الإحساس الحقيقي والطبيعي الملائم للقدم".

ومن ضمن المميزات الأخرى للكرة أنها صممت خصيصا لكيلا تمتص الماء تماما.

كما أوضحت "أمبرو" أنها صممت الكرة بهذا الشكل استنادا على الثقافة الإفريقية بجانب وضع ألوان العلم المصري عليها.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وتواجه مصر زيمبابوي في افتتاح البطولة يوم 21 من الشهر المقبل في تمام العاشرة مساء على استاد القاهرة.

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