أزبيليكويتا: رحيل هازارد خسارة لـ تشيلسي.. الشائعات أصبحت حقيقة الآن

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 23:55

كتب : FilGoal

هازارد

أبدى سيزار أزبيليكويتا مدافع تشيلسي تأثره برحيل إيدين هازارد زميله في الفريق والذي أعلن عنه عقب الفوز ببطولة الدوري الأوروبي.

إدين هازارد

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وتوج تشيلسي بلقب الدوري الأوروبي بالفوز على غريمه التقليدي أرسنال في النهائي برباعية مقابل هدف.

وأعلن هازارد قراراه عقب المباراة بالرحيل عن تشيلسي بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق الإنجليزي.

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وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان رسميا عن وجهة هازارد المقبلة، والأقرب هي انتقاله لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وقال أزبيليكويتا عقب المباراة: "هي نهاية مثالية لمسيرة هازارد مع تشيلسي ولكنها أيضا خسارة للنادي".

وأضاف "هازارد كان شخصا رائعا لعبت معه 7 سنوات وفزنا معا بـ6 ألقاب".

وتابع المدافع الإسباني "أنا أيضا خسرت صديقا رائعا وأتمنى له حظا سعيدا في مسيرته الجديدة، هو رجلا مثاليا والجميع في تشيلسي يحبه".

وأكمل "في السنوات الماضية كانت الشائعات تطارده دائما ولكن الآن الأمر أصبح حقيقة وسيرحل هازارد عن تشيلسي".

وعن فوز فريقه بلقب الدوري الأوروبي قال أزبيليكويتا "ماوريسيو ساري مدربا رائعا وتخطي جميع العقبات التي واجهها رغم أنه تولى تدريب الفريق في ظروف صعبة".

وأتم تصريحاته "قدمنا موسما جيدا فزنا بالدوري الأوروبي وأنهينا الدوري في المركز الثالث وخسرنا نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح".

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