جيرو: أنا فخور وكنا نستحق الفوز باللقب

ابدى الفرنسي أوليفييه جيرو احترامه لفريقه السابق أرسنال عقب المساهمة في قيادة فريقه للتتويج بلقب الدوري الأوروبي بالفوز في النهائي بنتيجة 4-1.

أوليفييه جيرو النادي : تشيلسي تشيلسي

وافتتح جيرو التسجيل في الشوط الثاني ليفتح المجال لتفوق البلوز الكاسح على الجنرز وتحقيق لقب الدوري الأوروبي الثاني في تاريخهم.

وتحدث جيرو عقب نهاية اللقاء "لقد كان شوط أول مثير لكن بدون أهداف، مباراة نهائية جيدة وتحسّنا وأصبحنا أكثر كفاءة في الشوط الثاني".

وواصل "أنا فخور، هذا الفريق يستحق الفوز بشيء أنها بطولة خاصة لي، أنا سعيد للنادي أنها البطولة الثانية لي معهم خلال عامين".

وساهم الفرنسي في تحقيق لقب كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي بقميص البلوز.

وأكمل هداف الدوري الأوروبي "لقد غير هذان الناديان حياتي، أعطاني الفرصة للعب في الدوري الإنجليزي، لم احتفل بهدفي في أرسنال لكن أنا فخور بتحقيق لقب مع تشيلسي".

وأتم "عندما تسنح لي فرصة المشاركة أحاول تقديم الأفضل، كانت هدفي الثاني الفوز بلقب الدوري الأوروبي عقب إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى".

ورفع جيرو رصيده إلى 18 هدفا خلال 62 مباراة خاضها بقميص البلوز خلال موسم ونصف.

وجدد جيرو تعاقده مع تشيلسي لموسم آخر ليقود هجوم البلوز الموسم المقبل.

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