ليون يشكر تشيلسي.. اكتمال مقاعد دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

حقق تشيلسي لقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه على حساب غريمه التقليدي أرسنال بالتفوق في المباراة النهائية التي أقيمت في أذربيجان برباعية مقابل هدف.

فوز تشيلسي أنهى الفرصة الأخيرة لأرسنال للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما حل خامسا في الدوري الإنجليزي.

خسارة أرسنال أفسحت المجال لليون الفرنسي من أجل التأهل المباشر لدور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وكان سيبدأ مشواره من الدور الثالث التمهيدي.

لتكتمل المقاعد الـ 26 بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة من الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني مباشرة إلى دور المجموعات بالإضافة إلى أول وثاني الدوري الفرنسي والروسي.

وكذلك بطل الدوري البرتغالي والأوكراني وبلجيكا وتركيا والنمسا مباشرة إلى دور الـ 32.

في حين تتحدد المقاعد الـ 6 المتبقية من خلال الأدوار التمهيدية.

وضمنت الأندية التالية التأهل إلى دور المجموعات من الموسم المقبل.

إسبانيا: برشلونة – أتليتكو مدريد – ريال مدريد – فالنسيا.

إنجلترا: مانشستر سيتي – ليفربول – تشيلسي – توتنام.

إيطاليا: يوفنتوس – نابولي – أتالانتا – إنترناسيونالي.

ألمانيا: بايرن ميونيخ – بوروسيا دورتموند – ريد بول لايبزيج – باير ليفركوزن.

فرنسا: باريس سان جيرمان – ليل – أولمبيك ليون.

روسيا: زينيت سان بطرسبرج – لوكومتيف موسكو.

البرتغال: بنفيكا.

أوكرانيا: شاختار دونيستك.

بلجيكا: جينك.

تركيا: جالاتا سراي.

النمسا: ريد بول ساليزبورج.

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