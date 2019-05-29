تشكيل نهائي الدوري الأوروبي - كانتي أساسي.. وهازارد يقود تشيلسي أمام أرسنال

اختار ماوريزيو ساري مدرب تشيلسي الدفع بأوليفييه جيرو من البداية أمام أرسنال يوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي وبجواره بيدرو.

ويقود النجم إيدين هازارد الفريق الأزرق في المباراة المرتقبة.

ويأمل تشيلسي التفوق على جاره اللندني ليتوج بالبطولة التي فاز بها منذ 6 سنوات.

طالع تشكيل أرسنال من هنا

ولا يتمنى فريق ساري أن يخسر نهائيا جديدا في الموسم الحالي بعدما حرمه مانشستر سيتي من التتويج بكأس الرابطة الإنجليزية.

وجاء تشكيل تشيلسي كاملا كالآتي:

المرمى: كيبا.

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - ديفيد لويز - كيستينسين - إيمرسون.

الوسط: جورجينو - بيدرو - كانتي - كوفاسيتش.

الهجوم: جيرو - هازارد.

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