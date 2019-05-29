بالفيديو - تريكة يكشف: اتفقنا قبل بطولة 2008 كيف سنرفع الكأس بعد التتويج

كانت الثقة تبلغ عنان السماء في منتخب مصر مع وصوله غانا استعدادا للدفاع عن لقبه القاري أمام النجوم السوداء وأسود الكاميرون وبقية الفرق العتيدة بقارة إفريقيا.

والإيمان بالقدرة على تتويج ثان على التوالي جعلت نجوم مصر يتخيلون كيف سيرفعون كأس البطولة بعد الفوز بالمباراة النهائية.

يكشف محمد أبو تريكة أيقونة مصر والأهلي في فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports كيف توقع تتويج الفراعنة باللقب قبل أن تبدأ البطولة.

يروي ما دار في اجتماعه بأحمد حسن ووائل جمعة في أول يوم لهم في غانا.

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