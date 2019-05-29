بالفيديو - ميدو يسترجع شجاره مع شحاتة: اعتراضي لم يكن سببه الاستبدال

أبرز صدام في تاريخ منتخب مصر، أحمد حسام "ميدو" ينفعل غضبا بسبب استبداله من قبل المعلم حسن شحاتة، لينشب شجار مفاجئ في وقت حرج للفراعنة أمام أسود التيرانجا في نصف نهائي كأس إفريقيا 2006.

يسترجع ميدو هذا الصدام في فيلم وثائقي أنتجته قناة beIN sports، يكشف مدرب الزمالك الأسبق أن انفعاله في تلك اللحظة لم يكن سببه استبداله، بل كانت الأزمة أكبر من ذلك.

استمع إلى رواية ميدو التي يحكي فيها عن جفاء علاقته بالجهاز الفني لمنتخب مصر في ذلك الوقت.

ميدو كان مهاجم مصر الأساسي في كأس إفريقيا 2006، سجل أول أهداف الفراعنة في البطولة في مرمى ليبيا وبعد اعتراضه على شحاتة في مباراة الدور نصف النهائي، عاقبه الاتحاد المصري لكرة القدم ليغيب عن النهائي أمام كوت ديفوار.

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