"كان من المفترض أن أذهب للمصري بعد طلب حسام حسن لكنه رحل للزمالك".. لعبت الصدفة دورا كبيرا في انضمام الإيفواري أبوبكر كونيه للقلعة البيضاء في 2010 بسبب ولكن لم تساعده في الاستمرار طويلا.

"أجانب منسيون" لأنهم ليسوا فلافيو أو إيمانويل أمونيكي أو جون أوتاكا، رغم ذلك خلفوا وراءهم أثرا يستحقون أن نتذكرهم به، قد يكون أثرا إيجابيا أو سلبيا لكنه يضمن لهم البقاء في ذاكرة الدوري المصري.

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بدأ أبو كونيه مسيرته في مصر في 2008 مع الإنتاج الحربي وصعد معه للدوري المصري الممتاز حيث لعب موسما قبل أن يحصل على فرصة نادرا ما تكرر بالانضمام إلى الزمالك.

ولكن أبو كونيه كان معروفا لجماهير الزمالك قبلها حيث سجل هدفين في شباك الفريق الأبيض عندما كان مهاجما للقادسية الكويتي في الخسارة 4-2 في مجموعات دوري أبطال العرب 2007.

ولكن أبو كونيه لم يسجل في الدوري مع الزمالك أكثر من هدف في حرس الحدود في مباراة الافتتاح، ليرحل بعد موسم واحد لكن لم تنته السخرية من هذه الصفقة حتى بعد مرور 9 سنوات.

ويحاور FilGoal.com أبو كونيه الذي لعب مع 4 فريق في الدوري المصري الممتاز عن ذكرياته، كيف انضم للزمالك ولماذا لم يقدم شيئا يُذكر.

ماذا تفعل الآن في مسيرتك؟

كنت لاعبا في صفوف الكهرباء العراقي وانتهى عقدي.

بالعودة لـ 2008، كيف تعاقد معك الإنتاج الحربي؟

كنت أؤدي بشكل جيد في تونس، ورشحني وكيلي للإنتاج وبالفعل تعاقدوا معي وأديت معهم موسما جيدا قدمت خلاله كل ما لدي لأساعد الفريق على الصعود للدوري الممتاز.

هل واجهت صعوبة في التأقلم مع الكرة المصرية؟

لا تماما، وقدمت أفضل ما لدي رغم أنه ليس من السهل الصعود مع فريق للدوري الممتاز.

وكيف بدأت مفاوضات الزمالك معك؟

الكابتن حسام حسن كان السبب في ذلك، ولم يكن مفترضا أن أذهب للزمالك.

ماذا تقصد؟

كان الكابتن حسام يريدني معه في المصري، ولكنه رحل لتدريب الزمالك فطلبني هناك.

ولماذا لم تلعب كثيرا في الزمالك رغم اقتناع حسام حسن؟

السبب الرئيسي كان مشكلة في مركز المهاجم، عمرو زكي كان موجودا في الزمالك وأرادوني أن ألعب خلف المهاجم.

ولكنني لم أكن أجيد اللعب في هذا المركز وكان لدي مشكلة ولم أشعر بالراحة وأخبرت المدرب بذلك ولذلك لم أحصل على فرص كثيرة للعب.

هل قلة المشاركة أثرت على ثقتك في قدراتك؟

لا تقبلت ذلك بهدوء، ولم أشعر بالقلق لأنني لاعب محترف.

وماذا كان رد فعلك على سخرية الجماهير؟

أتفهم أن أسلوبي في اللعب لن ينال رضا الكل، ولم أشغل بالي بذلك وهذه طبيعة كرة القدم فاليوم المشجعون سيتحدثون عنك بشكل جيد وغدا سيفعلون العكس ويجب أن تكون ناضجا في التعامل مع هذه المواقف.

والحقيقة أنني أيضا لا أفهم اللغة العربية ولذلك كنت هادئا ولم تؤثر علي تلك الانتقادات.

هل لازلت تتابع الدوري المصري؟

ليس كثيرا مثل الماضي بكل تأكيد، ولكن أعتقد أن الأهلي سيفوز بالبطولة.

هل تابعت فوز الزمالك بالكونفدرالية؟

بالتأكيد، الزمالك ومشجعوه دائما في قلبي وتفكيري.

اختر لنا أفضل هدف سجلته في مصر

ضد الأهلي عندما كنت لاعبا في دمنهور.

من أفضل مدرب لعبت معه؟

كابتن طارق يحيى.

من أصعب مدافع لعبت ضده؟

وائل جمعة.

ما توقعاتك لكأس الأمم الإفريقية المقبلة؟

أعتقد أن منتخبي مصر ونيجيريا أبرز مرشحين للقب.

ولماذا استبعدت كوت ديفوار من الترشيحات؟

لا أعتقد أن كوت ديفوار قادرة على المنافسة في البطولة المقبلة لأن الفريق يضم لاعبين جدد، ويحتاجون وقتا من أجل إثبات أنفسهم.