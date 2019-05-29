اسكواش - عمر عبد العزيز يتحدث لـ في الجول عن سر تألق نوران الحالي وأسباب تراجعها

نجحت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في تحقيق لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخها والثالثة لمصر.

وتألقت نوران في مرحلة الشباب ونجحت في الوصول للمركز الثاني في التصنيف العالمي للكبار رغم صغر سنها لكن سرعان ما تراجع مستواها قبل أن تتألق هذا الموسم.

وتحدث FilGoal.com مع عمر عبد العزيز المدير الفني لنوران جوهر والذي تحدث عن سر تألقها الحالي وأسباب تراجعها الفترة الماضية.

وقال عمر عبد العزيز: "نوران تطورت في التصنيف العالمي، وهي 17 عاما كانت ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم على مستوى الكبار رغم صغر سنها".

وتابع مدرب نوران جوهر "أصبحت المصنفة الثانية وعمرها 19 عاما وهذا يصنع ضغطا كبيرا عليها وكان عليها التأقلم على ذلك والتعلم من المكسب وتقبل الخسارة".

وكانت نوران قد حققت لقب بطولة بريطانيا المفتوحة بعد الفوز على الفرنسية كاميل سيرم في النهائي وكانت قد أقصت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا في ربع النهائي ونور الطيب المصنفة الثالثة في نصف النهائي.

وأضاف عمر عبد العزيز "بعد الوصول للمركز الثاني التحقت نوران بكلية الهندسة المعمارية وهي من المتفوقات وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة عليها".

وواصل حديثه "نجحنا التعامل معها وثقافة تقبل الهزيمة بجانب التوفيق بين الدراسة والرياضة وهو ما جعلها تعود خطوة خطوة بالتعامل النفسي الصحيح".

وكانت نوران قد حققت لقب بطولة هونج كونج عام 2016 وهي تعتبر من البطولات الكبرى في اللعبة قبل أن تحقق بطولة بريطانيا بنهاية الموسم الحالي.

وأوضح عمر عبد العزيز "بعد تراجع نوران لم نبحث عن المكسب بل تقديم أفضل مستوى ممكن بغض النظر عن النتيجة".

وتابع "صادفها سوء حظ بالتعرض لإصابة في الظهر وتم علاجها في فرنسا بعد أن كانت على بعد خطوات من التقدم في التصنيف مجددا".

وعن الفترة المقبلة قال عمر: "هدفنا ليس التقدم في التصنيف، نوران مازالت 21 عاما ونركز معها على تقديم مستويات رائعة مثل بطلات مصريات كرنيم الوليلي ونور الشربيني".

وأتم حديثه "الأهم ثبات المستوى والابتعاد عن الضغط العصبي والتصنيف بعد ذلك سيتقدم".

اقرأ أيضا

تقرير: الزمالك يلعب السوبر الإفريقي في الإمارات

خبر في الجول - اجتماع طارئ في الأهلي لحسم موقف النادي من استكمال الدوري.. ودراسة اقتراحين

وكيله: جروس يقود الزمالك في مباريات الدوري قبل الأمم.. وجلسة مع الإدارة لتحديد مصيره

جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. اللجنة بأكملها هنأتني بعد المباراة لكن "النظيف لا ظهر له"

رسميا - لجنة الحكام تتقدم بالتماس للكاف لرفع الإيقاف عن جريشة