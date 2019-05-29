مدافع ليفربول: سيكون من الغباء ضغط أنفسنا في نهائي دوري الأبطال

يرى جويل ماتيب مدافع ليفربول أن فريقه لن يضع المزيد من الضغوط على عاتقه قبل مواجهة توتنام في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول ضد توتنام نهائي دوري الأبطال يوم السبت في مدريد.

وقال ماتيب عما يدور في ذهن كل لاعب يستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا "إنها لحظة هامة. أنا بخير بالطبع، أعرف أنها واحدة من أكبر المباريات، لكن في الوقت الحالي أنا بخير".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه "أريد فقط الاستمتاع بأن لدي الفرصة للعب. إنها نوع المباراة التي كنت تحلم بلعبها كطفل والآن أنت هناك، سيكون من الغباء ممارسة ضغط أكبر مما هو عليه، حتى قبل أسبوع واحد. هذا لا يساعد".

وواصل المدافع الكاميروني "في المباراة سيكون الحماس على أشده. ولكن قبل أسبوع واحد، المشاركة في الحصص التدريبية أمر لا بأس به، ولكن ليس طوال اليوم".

عن اللعب جنبا إلى جنب مع فيرجيل فان دايك، أوضح "لقد قدم أداءً دفاعيًا على أعلى مستوى. مع الكرة فهو هادئ للغاية ويفوز بالصراعات الهوائية وعلى الأرض. إنه يعطي الفريق بأكمله مزيدًا من الثقة والاستقرار".















































































فتية أياكس صالوا وجالوا وحرقوا الأخضر واليابس وأخضعوا كبار القارة، لكن ما هو إلا شوط فرطوا فيه، فعاقبهم البرازيلي مورا، نجم المباراة الأول والذي سجل 3 أهداف ليفوز توتنام ويتأهل النادي الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

نسخة استثنائية من دوري أبطال أوروبا أبت إلا أن تكتمل قصتها التاريخية بريمونتادا جديدة صنعها أبطال لندن.

ريمونتادا مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان، ريمونتادا يوفنتوس أمام أتليتكو مدريد، ريمونتادا عظيمة صنعها ليفربول أمام برشلونة، وتوتنام كان في حاجة لثلاثة أهداف خلال 45 دقيقة، لم يتخل عن حلمه، قاتل، حاول، وبلغ مبتغاه.

نهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ، في 2008 تواجه مانشستر يونايتد وتشيلسي في نهائي رائع انتهى بركلات الترجيح لرجال سير أليكس فيرجسون.

الموعد 1 يونيو، في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد. كتيبة مقاتلين يقودها يورجن كلوب ضد فريق بسبعة أرواح يتزعمه بوكيتينو.

اختر التشكيل المثالي لليفربول في نهائي الأبطال

اقرأ أيضا

تقرير: الزمالك يلعب السوبر الإفريقي في الإمارات

خبر في الجول - اجتماع طارئ في الأهلي لحسم موقف النادي من استكمال الدوري.. ودراسة اقتراحين

وكيله: جروس يقود الزمالك في مباريات الدوري قبل الأمم.. وجلسة مع الإدارة لتحديد مصيره

جريشة لـ في الجول: مذهول من الظلم البيّن.. اللجنة بأكملها هنأتني بعد المباراة لكن "النظيف لا ظهر له"

رسميا - لجنة الحكام تتقدم بالتماس للكاف لرفع الإيقاف عن جريشة