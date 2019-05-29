تقرير: ريال مدريد سيضم هازارد.. "اتفق مع تشيلسي على قيمة الصفقة وراتب اللاعب"

الأربعاء، 29 مايو 2019 - 11:53

كتب : FilGoal

هازارد - تشيلسي

توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع تشيلسي للحصول على خدمات إيدين هازارد جناح تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

وقال التقرير إن ريال مدريد توصل لاتفاق سيدفع بموجبه مبلغ 115 مليون جنيه إسترليني للحصول على خدمات الدولي البلجيكي.

واستمرت المفاوضات بين الطرفين على مدار الأسبوعين الماضيين حتى توصلا إلى اتفاق بموجبه ينضم هازارد الذي لطالما قال إنه يرغب في اللعب لريال مدريد.

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كما أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد كان قد أبدى إعجابه كثيرا بهازارد في أكثر من مرة حتى أنه وصفه بـ"أفضل لاعب على الإطلاق".

هازارد كان قد صرح في وقت سابق خلال شهر يوليو الماضي :"ربما حان الوقت لشيء مختلف، وأنتم جميعا تعلمون وجهتي المفضلة". كما تحدث خلال شهر مايو الجاري وقال إنه قد حسم مستقبله بالفعل.

ومن المتوقع حسبما أشار التقرير أن هازارد صاحب الـ28 عاما سيوقع على عقد مع ريال مدريد براتب يقدر بـ400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وأشار التقرير إلى أن رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي قد أمر ببيع اللاعب بدلا من خسارته مجانا بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وكان وصول كريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند بمبلغ 58 مليون جنيه إسترليني عاملا حاسما في إتمام الصفقة بهذه السرعة مع هازارد.

وانضم النجم البلجيكي إلى تشيلسي في صيف 2012 قادما من ليل بمبلغ 35 مليون يورو.

وشارك هازارد مع تشيلسي خلال الموسم الجاري في 51 مباراة سجل خلالها 19 هدفا وصنع 16 آخرين.

هازارد توج مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد مرة وكأس الرابطة مرة والدوري الأوروبي مرة، كما أنه على موعد لخوض نهائي الدوري الأوروبي ضد أرسنال مساء الأربعاء.

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