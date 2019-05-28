أوباميانج يتعرض لإصابة مقلقة قبل نهائي الدوري الأوروبي

تعرض بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي لإصابة في معصم اليد، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على مباراة نهائي الدوري الأوروبي ضد تشيلسي.

ويلعب أرسنال ضد تشيلسي في نهائي دوري الأوروبي الذي يقام في مدينة باكو في أذربيجان.

وشوهد أوباميانج أثناء المران الأخير لفريق أرسنال قبل المباراة وهو مصابا في معصم اليد وظهر به مربوطا.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية ذكرت أن أوباميانج انزلق على الأرض أثناء المران ما تسبب في تعرضه لإصابة في معصم اليد.

ولكن يبدو أن الإصابة عبارة عن التواء خفيف ولن تمنعه من المشاركة في المباراة.

ويفقد أرسنال لاعبه هينريك مخيتاريان في المباراة بعدما تم استبعاده من رحلة الفريق إلى أذربيجان لأسباب أمنية.

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