كان هدفا لهجوم كبير بعد لقاء ذهاب نهائي الكونفدرالية، إلا أنه عاد وشارك في الإياب وساعد الزمالك على حصد البطولة القارية.

محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك الذي وجد نفسه أساسيا بعد إصابة فرجاني ساسي، يتحدث عن المقارنة بينهما وعن لقب "الحصالة" ويعد جمهور الزمالك بالدوري.

وإلى نص الحوار..

- بداية مبروك التتويج ببطولة الكونفدرالية؟

الحمد لله، توجت بثلاثة بطولات خلال عام و3 أشهر فقط، كأس مصر والسوبر السعودي المصري وبطولة الكونفدرالية، وإن شاء الله بطولة الدوري ستكون البطولة الرابعة فأنا أعد جماهير الزمالك بتحقيقها.

- كيف شاهدت حضور الجماهير في برج العرب؟

الطبيعي خلال السنوات الأخيرة عدم وجود جماهير في المدرجات باستثناء النهائيات ويكون بعدد محدد. لكن عندما شاهدت الملعب على آخره شعرت بأجواء بطولة الأمم الإفريقية 2006 بتواجد عدد كبير من الجماهير بل كانت الجماهير أكثر خاصة وأن سعة استاد برج العرب أكبر من القاهرة. لم يوجد مكان لأي شخص والحمد لله الجماهير عادت سعيدة واستطعنا أن نتوج ببطولة قارية.

- ما هي كواليس تواجد الفريق بالمركز الأخير بدور المجموعات واقتراب خروجه من بطولة الكونفدرالية والهجوم عليكم بأنكم "حصالة المجموعة"؟

لم نلتفت لهذا الكلام من الأساس ولا نسمع له لأن المتصدر كان يمتلك 4 نقاط ونحن نقطة واحدة. الفوز كان يعني التساوي مع المتصدر، كل تركيزنا كان منصبا على الفوز والتأهل من دور المجموعات وتخطي الأدوار تباعا وهذا ما حدث.

-بصراحة كيف قابلت الهجوم الشديد عليك بعد خطأ هدف نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية؟

أحترم الجميع ولا توجد أي مشكلة في الخطأ، الكرة لم تنقطع مني في منطقة الـ18 الخاصة بنا لكنني فقدتها في منطقة الـ18 للخصم ووفقوا فيها ونجحوا في التسجيل الهدف. الجميع يخطئ لكنني لا أنظر للوراء نهائيا ودائما أتعلم من أخطائي.

في تلك المباراة كنت من أفضل اللاعبين، ولم ألاحظ أن الفريق بالكامل مندفع للهجوم.

















































































































































-هل تحدث معك أحد من الجهاز الفني؟

لم يتحدث معي أي شخص، بعد المباراة أغلقنا صفحة مباراة الذهاب وركزنا على الفوز في الإياب.

-كيف ترى المقارنة بينك وبين فرجاني ساسي؟

كل لاعب له شخصيته وله أسلوبه الخاص في أرض الملعب. عندما تعاقد معي الزمالك كنت قد سجلت 8 أهداف مع سموحة فأن أحب الزيادة الهجومية وتسجيل الأهداف دون الإخلال بدوري في وسط الملعب.

-كيف تري المنافسة على لقب الدوري؟

بطولة الدوري إن شاء الله في الزمالك، نحن لنا الأفضلية لأن فوزنا في المباريات المؤجلة يعني تصدرنا المسابقة بفارق نقطة عن الأهلي وهذا ما يجعل الضغط على الأهلي بالإضافة إلى مواجهتنا في آخر جولة بالدوري معهم.

-كنت تنضم للمنتخب الوطني تحت قيادة كوبر والان لا توجد مع اجيري؟

أتمني بعد البطولة الإفريقية أن أكون ضمن قوام المنتخب خاصة وأن الجهاز كان قد قرر من الفترة الماضية تحديد العناصر وانا لم أشارك بسبب الاصابة في الكتف ببداية الموسم، فأنا تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب وأتمنى التتويج بالبطولة الإفريقية لإسعاد الشعب المصري.

اختر تشكيل الزمالك في المباريات المقبلة

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