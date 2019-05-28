المصري يؤمن الرابع "مؤقتا" بثلاثية في الداخلية.. والجونة يضمن البقاء رسميا بتعادل مع الإسماعيلي

أمن النادي المصري، المركز الرابع بانتصار على الداخلية، فيما ضمن الجونة البقاء في الدوري رسميا بتعادل مع الإسماعيلي.

فاز المصري على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري، فيما تعادل الجونة مع ضيفه الإسماعيلي بدون أهداف.

الداخلية والمصري

شوط المباراة الأول كان سلبيا بين الفريقين، ولم يشهد خطورة كبيرة على المرميين، لينتهي سلبيا.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع إيهاب جلال بالثنائي حسين رجب وأوستن أموتو بدلا من إسلام أبو سليمة وأحمد ياسر.

وبعد التبديلات، نشط المصري أكثر وبدأ الضغط على الداخلية، ليتحصل سريعا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ47 بعد ركنية نفذها عبد الناصر محمد "دي ماريا" ولمسها أحمد بحبح مدافع الداخلية بيده قبل رأس محمود وادي.

وسدد سعيدو سيمبوري ركلة الجزاء بنجاح، ليسجل الهدف الأول للمصري في مرمى فريقه القديم والذي انتقل من صفوفه إلى المصري خلال انتقالات يناير.

مع مرور الدقائق عاد إيهاب جلال ليؤمن دفاعه، فشارك عمرو موسى في الدقيقة الـ65 بدلا من الصاعد أيمن ندا الذي شارك كأساسي لأول مرة مع الفريق.

في المقابل رد الداخلية بتغييرين بهدف إدراك التعادل. شارك أشرف مجدي بدلا من محمد جمال تريكة في الدقيقة الـ67، وشارك كريم خميس بدلا من محمود السيد في الدقيقة الـ74.

وكاد الداخلية يسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الـ77. كرة نفذت داخل منطقة الجزاء، وسددها لاعب الداخلية في اتجاه المرمى، لكن محمود وادي أنقذها من على خط المرمى، قبل أن يعود أحمد مسعود ويمسك بالكرة.

تأمين اللقاء

وفي الدقيقة الـ80 جاء هدف الأمان. مخالفة نفذها عبد الناصر محمد "دي ماريا"، وقابلها عمرو موسى برأسية رائعة في المرمى مسجلا الثاني للمصري.

ولم يكتف المصري بثنائية، فعاود سعيدو سيمبوري التسجيل في الدقيقة الـ91. مخالفة حرة نفذها اللاعب البوركينابي بطريقة رائعة، لتسكن شباك شهاب الدين محمد، وينتهي اللقاء بفوز المصري بثلاثية.

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الـ52 في المركز الرابع، وبفارق 5 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز الخامس.

وتتبقى مباراتين للمقاولون العرب مباراتين مع الأهلي وبتروجت، وفي حالة أي تعثر للمقاولون في المباراتين، يضمن المصري المركز الرابع رسميا.

الجونة والإسماعيلي

وفي ملعب الجونة في الغردقة، ضمن نادي الجونة البقاء في الدوري رسميا بعد التعادل مع الإسماعيلي.

المباراة شهدت العديد من الفرص المهدرة بين الفريقين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

ورفع التعادل رصيد الجونة للنقطة الـ37 من 33 مباراة، وتتبقى له مباراة مع الزمالك، فيما ارتفع رصيد الإسماعيلي للنقطة الـ43 في المركز السابع، وتتبقى له مباراة أيضا مع الزمالك.

ويستطيع بتروجت صاحب المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه للمركز الأخير إلى 37 نقطة، لكن الجونة يتفوق في المواجهات المباشرة، ليكون الجونة قد ضمن البقاء رسميا.

مصر للمقاصة وطلائع الجيش

في مباراة أخرى أقيمت على ملعب جهاز الرياضة، تعادل مصر للمقاصة مع طلائع الجيش في المباراة الأخيرة للفريقين ببطولة الدوري بهدف لكل فريق.

تقدم طلائع الجيش في الدقيقة الـ21 بتصويبة رائعة من مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار للفريق العسكري، لتسكن المقص الأيمن لمرمى محمود كوكو حارس مصر للمقاصة. هدف هو الـ12 لصاحب الـ21 عاما هذا الموسم في الدوري.

وتعادل مصر للمقاصة في الدقيقة الـ46 عن طريق شيميلس بيكلي المهاجم الإثيوبي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ41 في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد مصر للمقاصة للنقطة الـ46 في المركز السادس.

النجوم وإنبي

تعادل النجوم مع إنبي بهدف لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الأخيرة في الدوري المصري.

تقدم صلاح أمين بهدف أول للنجوم في الدقيقة الـ55. هدف هو الـ14 للنجم المخضرم هذا الموسم.

وتعادل إنبي في الدقيقة الـ66 عن طريق عمر فتحي، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد النجوم للنقطة الـ26 في المركز الأخير بالدوري، فيما ارتفع رصيد إنبي للنقطة الـ40 في المركز التاسع.

اقرأ أيضا:

مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد نهاية الدوري.. ومباريات الزمالك قبل أمم إفريقيا

الاتحاد المغربي يقدم شكوى رسمية للكاف بسبب "الخطأ الفني من الحكم خلال مباراة الزمالك وبركان"

عبد الحفيظ لـ في الجول: الخطيب ولاسارتي يحسمان موقف الأهلي من استكمال الدوري بدون الدوليين

حصريا: الدوري المصري رقميا على Watch iT

أبناء عمومة ملاك مانشستر سيتي يعلنون توصلهم لاتفاق لشراء نيوكاسل