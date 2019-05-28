راديو كتالونيا: مدرب بلجيكا مرشح أول لتعويض فالفيردي في برشلونة

ذكرت إذاعة كتالونيا، أن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، صار المرشح الأول لتدريب برشلونة حال رحيل إرنستو فالفيردي.

فالفيردي في موقف صعب بعد هزيمة ليفربول الكارثية برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفقدانه أسبقيته الثلاثية ذهابا، قبل أن يزداد موقفه سوءا بفقدان لقب كأس الملك الذي ظفر به برشلونة في المواسم الأربع الماضية.

برشلونة سقط أمام فالنسيا 1-2 في نهائي الكأس، ليكتفي فريق المدرب فالفيردي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، ويكون منصبه مهددا بحسب العديد من التقارير الإسبانية.

راديو كتالونيا بدوره أبرز معلومات متقدمة، عن هوية البديل المحتمل لـ فالفيردي حال إقالته.

وذكرت الإذاعة الكتالونية أن مارتينيز مدرب بلجيكا هو المرشح الأول لتدريب برشلونة.

مارتينيز (45 عاما) مولود في كتالونيا، ويقود بلجيكا منذ 2016، وقادها للمركز الثالث في كأس العالم 2018.

المدرب الإسباني لم يشرف سابقا على تدريب أي فريق إسباني، إذ بدأ مسيرته مع سوانزي سيتي، ثم ويجان أتليتك الذي حصد معه كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013، قبل أن يشرف على تدريب إيفرتون، وأخيرا تحوّل للشياطين الحمر.

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