يونيون برلين ممثل ألمانيا الشرقية يُسقِط شتوتجارت ويصعد للبوندسليجا لأول مرة في تاريخه

صعد يونيون برلين للدوري الألماني الممتاز لأول مرة في تاريخه، بتفوقه على شتوتجارت في ملحق الصعود والهبوط.

يونيون برلين فرض التعادل السلبي إيابًا على ضيفه شتوتجارت على ملعب ألتي فورستيري، بعد التعادل ذهابا بنتيجة 2-2، ليصعد إلى الدوري الممتاز مستفيدا من أفضلية الأهداف المسجلة خارج الأرض.

الصعود هو الأول تاريخيا للنادي الذي كان منتميا للقسم الشرقي من جدار برلين وقت الحرب الباردة حتى اتحاد ألمانيا عام 1990.

ليصير يونيون برلين ثالث الصاعدين للدوري الألماني الممتاز، بعد كولن بطل القسم الثاني، ووصيفه بادربورن.

Just look at those scenes! 🔥 This is what it means for Union Berlin to reach the Bundesliga for the first time in their history 🙌 pic.twitter.com/eJf1qy3xeW — Football on BT Sport (@btsportfootball) May 27, 2019

بينما عاد شتوتجارت للقسم الثاني الذي هبط إليه في موسم 2016\2017، قبل عودته مجددا بنهاية موسم 2016\2017، ومن ثم هبوطه الموسم الحالي بعد احتلاله المركز 16 وخسارته الملحق أمام يونيون برلين.

شتوتجارت هو ثالث الهابطين من الدوري الألماني، بعد نورنبرج صاحب المركز 18 –الأخير-، وهانوفر صاحب المركز 17.

الفريق المتوج بالدوري الألماني عام 2007، سجّل هدف التقدم بواسطة دينيس أوجو في الدقيقة 10 من ركلة حرة مباشرة، لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي تغطية أحد اللاعبين المتسللين الرؤية على حارس يونيون برلين.

وحقق يونيون برلين الصعود التاريخي تحت قيادة مدربه السويسري أورس فيشر، ويتواجد بين صفوفه فيليكس كروس، الشقيق الأصغر لـ توني كروس لاعب ريال مدريد.

DOO DOO DOO UNION! 🔴 pic.twitter.com/uygh0Q9MJX — 1. FC Union Berlin (@fcunion_en) May 27, 2019

ومن أشهر الأسماء التي مرت على يونيون برلين من قبل، روبيرت هوث مدافع تشيلسي وستوك سيتي السابق.

كما خاض المصري عبد الله جمعة لاعب الزمالك الحالي تجربة سريعة في صفوفه ما بين يناير ونوفمبر 2014، وخاض وقتها 3 مباريات مع الفريق الأول، و13 مباراة مع الفريق الرديف، و3 مباريات مع فريق تحت 19 عاما.

وسبق لـ يونيون برلين خطف الأنظار عام 2001، عندما وصل لنهائي كأس ألمانيا، قبل أن يخسر 0-2 أمام شالكه.

الفريق يمتلك في سجلاته لقب كأس ألمانيا الشرقية 1968، ووصافتها عام 1986، كما شارك في كأس الاتحاد الأوروبي 2002، وودعه من الدور الثاني.

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