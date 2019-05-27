بالفيديو - صاروخية صلاح تتوج بجائزة أفضل هدف في موسم ليفربول‎

الإثنين، 27 مايو 2019 - 15:53

كتب : إسلام أحمد

محمد صلاح - ليفربول - تشيلسي

حصد هدف محمد صلاح جائزة أفضل هدف في الموسم من نادي ليفربول والذي سجله في شباك تشيلسي الإنجليزي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

هدف صلاح جاء في أبريل الماضي في شباك فريقه السابق من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء عززت من تفوق الريدز.

وصوت أكثر من 115 ألف مشجعا من جماهير الحمر لاختيار الأفضل.

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حصد صلاح 56.7% من الأصوات، مقابل 14.1% من الأصوات لهدف ماني أمام بايرن ميونيخ، و11.8% من الأصوات لدانييل ستوريدج صاحب المركز الثالث والذي سجل من تسديدة أمام تشيلسي.

فيما حصل الهولندي فيرجيل فان دايك على جائزتي أفضل لاعب في الفريق للموسم الجاري من الشركة الراعية بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب باختيار اللاعبين.

صلاح شارك مع ليفربول في 51 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 26 هدفا وصناعة 13 بجميع المسابقات، كما حصد لقب هداف الدوري الإنجليزي.

ليفربول نافس مانشستر سيتي حتى الرمق الأخير على لقب الدوري ولكن كتيبة بيب جوارديولا لم تسقط لتحصد اللقب الثاني على التوالي.

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنام في الأول من الشهر المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأمل الريدز في تحقيق الفوز بلقب دوري الأبطال بعد خسارة لقب الموسم الماضي أمام ريال مدريد الإسباني.

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