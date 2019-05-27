بالصور - زيارة لجنة من الاتحاد الإفريقي لمتابعة الأعمال باستاد الإسكندرية

الإثنين، 27 مايو 2019 - 14:37

كتب : عاطف شادي

زيارة لجنة الاتحاد الافريقي لاستاد الاسكندرية

قامت لجنة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بزيارة للاسكندرية لمتابعة انتهاء الأعمال باستاد الاسكندرية.

وتأتي زيارة وفد لجنة الاتحاد الإفريقي ضمن استعدادات تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا في يونيو المقبل.

وشهدت الزيارة تواجد محمد فضل مدير البطولة وعامر حسين رئيس مجموعة الإسكندرية.

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وقامت اللجنة بمتابعة انتهاء الأعمال باستاد الإسكندرية وملاعب التدريب باستاد جامعة الإسكندرية ونادي الاتحاد السكندري.

ويستضيف استاد الاسكندرية المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات نيجيريا وغينيا ومدغشقر وبوروندي.

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