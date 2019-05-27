قوائم كوبا أمريكا - فيدال وسانشيز يقودان تشيلي في حملة الدفاع عن اللقب.. غياب برافو وفالديفيا‎

أعلن رينالدو رويدا المدير الفني الكولومبي قائمة منتخب تشيلي النهائية التي تستعد لخوض غمار نهائيات كوبا أمريكا المقامة في البرازيل بدءا من 15 يونيو المقبل.

أرتورو فيدال النادي : برشلونة أليكسيس سانشيز النادي : مانشستر يونايتد تشيلي

ويتواجد أبطال القارة اللاتينية في آخر نسختين في المجموعة الثالثة التي تضم أوروجواي والإكوادور واليابان.

وتعد أبرز غيابات اللاروخا عدم تواجد الحارس المخضرم كلاوديو برافو لاعب مانشستر سيتي بسبب الإصابة التي تعرض لها بداية الموسم.

فيما يغيب خورخي فالديفيا صانع ألعاب كولو كولو التشيلي، وإديسون بوش مهاجم باتشوكا المكسيكي وكذلك مارسيلو دياز متوسط ميدان راسينج كلوب المكسيكي.

ولم يظهر اسم ماتياس فيرنانديز لاعب وسط ميلان وفيورنتينا السابق في القائمة والمهاجم المخضرم فابيان أوريانا لاعب إيبار الإسباني.

ويخوض منتخب تشيلي مباراة ودية أمام هايتي في السادس من يونيو المقبل استعدادت لخوض النهائيات قبل السفر إلى البرازيل.

وجاءت قائمة اللاروخا كالآتي:

حراسة المرمى: جابريل أرياس (راسينج كلوب الأرجنتيني) – براين كورتس (كولو كولو التشيلي) – يركو يررا (هواتشيباتو التشيلي).

الدفاع: خوان بوسيجور (يونفرسيداد دي تشيلي) – أوسكار أوبازو (كولو كولو) – جاري ميديل (بشكتاش التركي) – جيرييمو ماريبان (أتليتكو مدريد الإسباني) – إيجور ليتشنوفسكي (كروز أزول المكسيكي) – جونزالو خارا (أستوديانتيس الأرجنتيني) – ماوريسيو إيسلا (فينيربهاتشه التركي).

الوسط: بيدرو بابلو هيرنانديز (أندبندينتي) – بيدرو فونزاليدا (يونفرسيداد كاتوليكا التشيلي) – إيريك بوليجار (بولونيا الإيطالي) – إستيبان بافاز (كولو كولو) – أرتورو فيدال (برشلونة الإسباني) – تشارلز أرنجويز (باير ليفركوزن الألماني) – باولو دياز (الأهلي الإماراتي) – دييجو فالديس (سانتوس لاجونا المكسيكي).

الهجوم: أليكسيس سانشيز (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – إدواردو فارجاس (أونال تيجيريس المكسيكي) – نيكولاس كاستيلو (كلوب أمريكا المكسيكي) – أنجلو ساجال (باتشوكا المكسيكي) – جونيور فيرنانديز (ألانيا سبور التركي).

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