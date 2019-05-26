اسكواش - نوران جوهر والشوربجي يتوجان ببطولة بريطانيا المفتوحة

الأحد، 26 مايو 2019 - 23:19

كتب : محمد سمير

نوران جوهر - محمد الشوربجي

نجح الثنائي نوران جوهر ومحمد الشوربجي في التتويج بلقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش أحد أعرق البطولات الكبرى في اللعبة.

وتغلبت نوران جوهر على الفرنسية كاميل سيرم في المباراة النهائية لتتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

وحسمت نوران جوهر اللقب بعد الفوز بثلاثة أشواط نظيفة 11-3 و11-8 و11-3 في مباراة استغرقت نصف ساعة فقط.

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وكانت نوران جوهر قد حصدت وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة في 2016، وحققت بذلك اللقب الثالث في تاريخ مصر.

وفازت مصر باللقب مرتين من قبل عن طريق نور الشربيني عامي 2016 و2018.

أما على مستوى الرجال فنجح محمد الشوربجي في حصد اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد التغلب على زميله علي فرج بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وفاز الشوربجي بالشوط الأول بنتيجة 11-9، قبل أن يعادل فرج النتيجة 5-11 وحقق الشوربجي شوطين متتاليين 11-5 و11-9 ليحسم اللقب.

وكان الشوربجي قد حقق لقب البطولة عامي 2015 و2016 ووصافة النسخة الماضية، بينما وصل علي فرج لنهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش نوران جوهر محمد الشوربجي

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