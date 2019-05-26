خاص مصدر بـ اللجنة المنظمة لـ في الجول: الكاف يبدأ جولة أخيرة في ملاعب كأس الأمم هذا الأسبوع

الأحد، 26 مايو 2019 - 11:42

كتب : وليد الحسيني

استاد السويس الرياضي

يبدأ مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) جولة أخيرة في الملاعب المستضيفة لكأس أمم إفريقيا هذا الأسبوع، بحسب مصدر في اللجنة المنظمة للبطولة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "الجولة تبدأ اليوم الأحد للاطلاع على سير العمل وآخر ما تم في الاستعدادات، في الملاعب المستضيفة للمباريات والتدريبات".

وأوضح المصدر: "يوم الأحد سيزور المسؤولون استاد الإسكندرية وملاعب التدريب الخاصة بالمجموعة الثانية".

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وأضاف "أما يوم الاثنين فيكون مخصصا لاستاد السويس وملاعب التدريب الخاصة بالمجموعة السادسة".

وشدد "يسافر المسؤولون يوم الثلاثاء لمشاهدة استاد الإسماعيلية وملاعب التدريب الخاصة بالمجموعة الخامسة".

وأتم "أما يوم الأربعاء فيكون مكرسا للـ3 ملاعب الموجودين في العاصمة القاهرة، استادات القاهرة والسلام و30 يونيو، بجانب ملاعب التدريب الخاصة بالمجموعات الأولى والثالثة والرابعة".

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