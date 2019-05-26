السؤال الذي دفع أجيري لمغادرة مقعده.. "أرحل عن مصر فورا في هذه الحالة"

شدد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، على رفضه أي تدخل في قراراته الفنية.

أجيري حل ضيفا على محطة "تايم سبورتس"، وسُئل عما إذا كان تعرض لضغوط من اتحاد الكرة بشأن ضم أي لاعب.

ليُصدر المدرب المكسيكي رد فعل مازح، ويقوم من على مقعده متظاهرا بمغادرة الاستوديو.

بعد جلوسه، أجاب أجيري بجدية قائلا: "أنا من يتخذ كل القرارات".

وأضاف: "أستمع إلى مساعديني وكل من حولي، أفعل هذا حتى مع عائلتي، لكني أتخذ القرار الأخير".

وشدد: "لا أسمح لأي شخص بالتدخل في قراراتي، اليوم الذي سيخبرني فيه أحدهم بإشراك لاعب معين، سأترك مصر وأعود إلى بلادي فورا".

مصر تستضيف كأس الأمم الإفريقية 2019 بداية من 21 يونيو المقبل، وأجيري سيكون مطالبا بكأس قارية ثامنة في تاريخ الفراعنة.

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