الإسماعيلي يفسخ عقد مهاجمه بالتراضي

فسخ مسؤولو نادي الإسماعيلي بشكل رسمي تعاقد الفريق مع المهاجم النيجيري عودة مارشال بالتراضي.

وجاء قرار الإسماعيلي نظرا لغياب التوفيق عن اللاعب الذي لم يسجل أي مباراة منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من إنبي.

ووافق اللاعب بالتراضي على قرار فسخ عقده مع الإسماعيلي، ومن المنتظر أن يغادر إلى بلاده نيجيريا يوم الأحد.

وانضم عودة مارشال إلى الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من إنبي، إلا أنه لم ينجح في التأقلم مع الفريق.

ولم يسجل مهاجم إنبي السابق أي أهداف بقميص الدراويش رغم مشاركته في الـ 14 مباراة بقميص الإسماعيلي.

وبشكل عام، سجل مارشال 6 أهداف في الدوري هذا الموسم بقميص إنبي.

الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 42 نقطة من 32 مباراة.

ويتبقى لـ الإسماعيلي مواجهة الجونة يوم الاثنين المقبل، إلى جانب مواجهة الزمالك في موعد لم يُحدد.

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