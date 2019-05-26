أجيري: جنش أكثر حراسي جنونًا.. وأحزنني سن وليد سليمان

اعترف خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بقوة علاقته بـ محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك.

جنش كان واحدا من 4 حراس مرمى اختارهم أجيري في قائمته الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019 على أرض مصر.

وعند سؤاله عن "أكثر حراسه جنونا"، أجاب أجيري دون تردد: "جنش".

المدرب المكسيكي أضاف ضاحكا عبر محطة "تايم سبورتس": "أحب جنش للغاية على المستوى الشخصي، كما أنه يلعب بشكل مميز".

وعلّق أجيري عن ضم وليد سليمان في قائمته الأولية بعد استبعاده في الأشهر الماضية.

أجيري قال: "حزنت عندما عرفت سن وليد سليمان لأنه لن يكون قادرا على المشاركة في كأس العالم بقطر".

وواصل: "ظهر بشكل مميز ثم تعرض لإصابة طويلة وأجرى جراحة في ألمانيا".

وأكمل: "وليد يجيب اللعب في عدة مراكز، على اليمين واليسار والعمق".

واعترف أجيري أن إقامة كأس الأمم الإفريقية على أرض مصر، دفعه إلى الاستعانة بالمخضرمين على شاكلة سليمان وعبد الله السعيد.

وقال أجيري: "عندما توليت المهمة، هبطت بمعدل الأعمار سريعا استعدادا لكأس العالم 2022، لكن استضافة البطولة على أرض مصر أوجبت الاعتماد على لاعبين أصحاب خبرة يحتملون الضغط الجماهيري".

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