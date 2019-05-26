أجيري: أعجبت بـ فتوح في الزمالك.. وقد أستبعده من القائمة النهائية

أشاد خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، بـ أحمد فتوح لاعب سموحة، والذي اختاره للانضمام للقائمة الأولية في كأس الأمم الإفريقية.

فتوح كان واحدا من 25 اسما أعلن عنهم أجيري، وقد اختاره المدرب المكسيكي على حساب عدة أسماء أخرى، أبرزها عبد الله جمعة لاعب الزمالك، وكريم حافظ لاعب قاسم باشا.

وقال أجيري معللا ضمه لـ فتوح: "شاهدت فتوح مع سموحة، وكنت معجبا به منذ بداية الموسم وقتما تواجد في الزمالك".

وأضاف عبر محطة "تايم سبورتس": "كما يجيد اللعب في خط دفاع مكون من 4 أو 5 لاعبين".

واسترجع أجيري مستوى فتوح في مباراة نيجيريا الودية بشهر مارس: "في مباراة نيجيريا ارتكب خطأ بعد 10 ثوانٍ وتلقينا هدفا بسببه، هنا اعتقد أنه سينهار، لكنه تغلّب على هفوته وظهر بشكل مميز".

مشددا على أنه تابعه دوما عن كثب وبشكل دقيق: "شاهدته في كل المباريات وتابعته من الملعب، أرى أنه لاعب واحد ولديه مستقبل جيد".

ولم يؤكد أجيري أن ظهير سموحة المعار من الزمالك سيتواجد معه في القائمة النهائية: "اخترت 25 لاعبا، وبالتالي من الممكن أن يكون فتوح واحدا من الثنائي الذي سيغادر القائمة النهائية".

وأضاف: "لدي في الجبهة اليسرى حاليا كل من: فتوح، وأيمن أشرف، وأحمد أيمن منصور".

مختتما: "أفضل أن يلعب الظهير الأيسر بقدمه اليسرى حتى يكون قادرا على إرسال العرضيات، وأن يتميز في ألعاب الهواء، وأن يكون سريعا وقويا ويدافع ويهاجم بشكل جيد".

وتستضيف مصر كأس الأمم الإفريقية 2019، وتتواجد في المجموعة الأولى رفقة أوغندا، وزيمابوبي، والكونغو الديمقراطية.

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