الأهلي يرد على – هل طلب مواجهة بيراميدز بسبب غياب السعيد

الأحد، 26 مايو 2019 - 00:44

كتب : محرر في الجول

عبد الله السعيد - الأهلي - بيراميدز

رد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي على اتهامات رغبة النادي في استغلال غياب عبد الله السعيد نجم بيراميدز، ومواجهته في دور الـ16 من كأس مصر.

ووجه هاني حتحوت مقدم برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" سؤالا حول حقيقة ما قيل عن رغبة الأهلي في استغلال غياب السعيد وعمرو الميداني نجمي بيراميدز للإيقاف المحلي ومواجهته الآن في مباراة الكأس المؤجلة منذ فترة طويلة.

ورد عبد الحفيظ "هذا ليس في تفكيرنا، الأهلي أكثر فريق تعرض لغيابات هذا الموسم ولعبنا الموسم كله بشكل استثنائي".

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وأوضح "دخلنا مباريات بدون مهاجمين، واعتمدنا على وليد سليمان أحيانا كمهاجم بسبب الغيابات".

ثم أضاف "لو تعرض مانشستر سيتي للغيابات التي واجهت الأهلي، لتأثر جدا".

كان الأهلي أصدر بيانا يتضمن 5 نقاط، من ضمنهم عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من بطولة كأس مصر خلال الفترة التي تفام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم. ( اقرأ التفاصيل )

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